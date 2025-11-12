【全球大搜奇】13億光年外黑洞合體 傳出最清晰「宇宙重低音」
記者潘紀加／綜合報導
根據9月發表於《物理評論快報》（Physical Review Letters）期刊的研究，澳洲科學家成功捕捉到13億光年外的雙黑洞合體事件，並取得迄今最清晰的「宇宙重低音」，同時也驗證英國著名物理學家霍金半世紀前提出的「面積定理」。
澳洲國立大學（ANU）、蒙納殊大學（Monash University）天文物理學家與國際團隊，利用「雷射干涉重力波天文臺」（LIGO）技術，記錄來自2顆質量約為太陽30至40倍的黑洞融合成新黑洞，總面積由24萬平方公里增至40萬平方公里，也驗證霍金1971年主張「黑洞只能變大不會縮小」理論。
研究團隊還從合併過程的「黑洞振鈴」（ringdown）訊號中，首次清晰識別出多個高階諧振頻率，並形容這是目前聽過「最乾淨、最強音量」的引力波訊號，顯示黑洞在合併與振動過程展現「簡潔與混沌並存」的物理特性。
隨著探測器靈敏度提升、分析技術突破，以及國際資料共享平臺愈趨成熟，天文學家得以將理論預測與實際觀測進一步對照，讓黑洞研究邁向「精密測量時代」，可針對細節層面進行驗證，有望開創未來研究新契機。
天文物理學家成功捕捉到13億光年外的雙黑洞合體事件，並取得迄今最清晰的引力波訊號。圖為示意圖。（達志影像／Newscom資料照片）
