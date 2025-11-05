【全球大搜奇】2025搞笑諾貝爾獎精選

記者潘紀加／綜合報導

每年全球都引頸期盼諾貝爾獎得主公布，而1991年《科學幽默雜誌》仿效該獎創立了「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize），今年也迎來第35屆。「Ig」來自德文「Ignoble」，意為「不光彩的」，雖然從名稱到獲獎研究確實「不太正經」，但主旨在於表揚給「讓人發笑，再引發思考」的科學成果，而且每年都會邀請「真正的」諾貝爾獎得主來頒獎。

今年「搞笑諾貝爾獎」共頒發10個獎項，特別邀請2019年諾貝爾經濟學獎得主杜弗洛（Esther Duflo）擔任頒獎人，獎座則是手工製作的人體胃模型，並附上一包濕紙巾作為紀念。最受矚目的5獎分別是：

生物獎：斑牛可降低蠅類叮咬

日本農研究機構（NARO）2017至2018年實驗發現，塗上黑白相間條紋的黑毛牛，可有效減少蠅類叮咬風險，且能降低25%搖頭、尾巴擺動、踏腳等驅蟲行為，有助增進牛隻健康，避免傳染病，也有望減少農場殺蟲劑用量。這項研究靈感來自斑馬條紋能偽裝和干擾掠食動物、驅蠅。不過，「斑牛」塗料持久性、實際應用效能等議題，仍待進一步研究。

營養學獎：蜥蜴愛吃起司披薩

來自奈及利亞、多哥共和國、義大利與法國的跨國研究團隊，以彩虹鬣蜥（Agama agama）為實驗對象，其主食為昆蟲、蜘蛛等節肢動物，但常被餵食人工食品：披薩，且最喜歡的口味是4種綜合起司。研究認為，這可能是受到食物中特定化學因子吸引所致，同時反映人類活動可能改變動物習性，尤其是生活在城市近郊的物種，因此呼籲各界正視野外餵食議題。

兒科獎：蒜味母乳讓嬰兒喝更久

1991年10月醫學期刊《小兒科》（Pediatrics），探討母親飲食對母乳品質和嬰兒行為的影響，其中攝取大蒜可改變母乳氣味，導致嬰兒更長時間吸吮。科學家也以此為基礎進一步研究，發現孕期食用大蒜會改變羊水味道，多種食物風味也會傳遞到羊水和母乳等「最初食物」（first food）中，證實年幼的哺乳動物在生命初期即具辨識味道能力，可望為生命早期的相關感官研究奠定重要基礎。

文學獎：長達35年的指甲生長日誌

這是已故醫生威廉．賓（William B. Bean）1941至1977年，長達35年的左手大拇指指甲生長日誌，他發現32歲時生長速率為每天1公厘，67歲時則降至0.095公厘，顯示指甲生長會隨著年紀的增長而變慢。

和平獎：微醺有助提升外語能力

一份英國與荷蘭的合作研究讓50名正在學習荷語的德國學生與和荷蘭在地人聊天，並隨機分配低劑量酒精飲料和不含酒精的飲料。結果顯示，前者發音明顯優於後者，研究認為，雖大量酒精會阻礙認知、運動和執行功能，但少量酒精卻有降低焦慮、增加自信心的作用，因此提升語言表現能力。

除了上述以外，還有心理學獎、化學獎、工程設計獎、物理學獎與航空獎等，儘管獲獎者看似「搞笑」，但其實也推動了人們透過更多元的好奇心，對化學、物理等領域進行探索，儘管結果不一定「有用」，但讓人會心一笑。

因「斑牛」獲獎的NARO研究員兒嶋朋貴幽默地帶蒼蠅道具出席頒獎典禮。（達志影像／美聯社資料照片）

吃起司比薩的彩虹鬣蜥，敦促國際社會正視野外餵食議題。（達志影像／美聯社資料照片）

母親食用大蒜會影響母乳味道，進而改變嬰兒吸吮行為。（達志影像／美聯社資料照片）

長達35年的指甲生長紀錄，獲頒今年搞笑諾貝爾「文學獎」。（達志影像／美聯社資料照片）

少量飲酒使人外語更流利的研究，獲頒今年「搞笑和平獎」。（達志影像／美聯社資料照片）