全球大爆卦/中日緊張升溫！實彈射擊有大玄機 栗正傑：「東風」不遠了！

高市早苗言論風波引爆中日關係緊繃！升高到雙方歷史定義問題，對大陸來說日本踩了不可碰觸的底線，對於日本的不撤回言論，大陸的回應是一步步加重。除了大連海事局發布自23日起將進行為期兩週的實彈射擊演習，解放軍新聞傳播旗下帳號「中國軍號」更是在社群平台上標註「東風快遞」帳號表示「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答」。對此退役少將栗正傑在中天電視的《全球大爆卦》中說到，他認為高市早苗再不撤回認錯、撤回錯誤言論「東風」可能很快就要出現了。

退役少將栗正傑分析高市早苗言論風波。（圖／中天新聞）

大連海事局發布自23日起進行為期兩週的實彈射擊演習，而此前解放軍已經在黃海先後進行了，分別為三天及八天的實彈演習，退役少將栗正傑指出其實大陸第三次黃海實彈射擊的地點是有特別意義的，劉公島曾是中日甲午戰爭，中國北洋艦隊被日本擊潰的地方。栗正傑將軍說當年北洋艦隊在那可謂是慘敗，他認為，身為一名軍人，就是要有知恥的精神，而大陸一直以來都沒有忘記過去日本41年的侵華史，因此這次實彈射擊特才會特別選在劉公島。

另外栗正傑將軍指出，日本其實很害怕大陸將其海上運補線切斷，而現在大陸的黃海演習也顯示他就是有足夠做到這件事，栗正傑將軍說，在黃海地區大陸是有絕對的在地優勢，他舉例去年九月美國和南韓在黃海進行了美韓登陸演習，不過演習只進行五小時就結束了，因為大陸只要在岸上利用電磁波干擾一下，演習也無法進行下去。

至於大陸所說的「實彈演習」是用什麼彈？栗正傑將軍說用什麼彈，那還得看日本後續的行動了，栗正傑將軍認為，如果高市早苗再不撤回言論、認錯，大陸一定會一步步的加強力道。他舉例，第一次用箭砲打一下，第二次可能用火箭砲，那接下來也許會有東風系列的演習出現。所以中國軍號才會在網路上發布「等待東風」甚至標註東風快遞的帳號，栗正傑將軍說「這次解放軍態度很明顯了。」

