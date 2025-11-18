全球大爆卦/俄烏再爆最大規模空襲！俄羅斯出動430架無人機 烏軍喊：防空系統攔不住！謝寒冰：該重新想想對策…

11月14日俄羅斯對烏克蘭再發動大規模空襲，動用430架無人機和18枚飛彈，烏軍這次也承認，烏克蘭的防空系統完全無法抵禦俄羅斯這次的空襲，還表示愛國者飛彈庫存告急，根本補給不上。對此資深媒體人謝寒冰在中天電視的《全球大爆卦》提到俄羅斯已經改變了戰略，而西方國家的防空系統對俄羅斯的抵禦能力也越發脆弱，若是未來台海開戰發生了相似狀況，政府是不是也要想想，難道台灣只剩倚美這條路嗎？

資深媒體人謝寒冰指出，俄羅斯正在改變戰術，就是要趁入冬之前將烏克蘭的能源設施全部摧毀，而以烏克蘭現在的維修量能來說，只會越來越糟糕不會變好，因此基輔的居民要做好準備，這個冬天將會非常難過。

另外現在澤倫斯基跟川普說，需要更多的愛國者飛彈，否則無法抵禦俄羅斯的空襲，謝寒冰果斷的說美國不會給，因為沒有用了，他說觀察最近幾次的攻勢就知道，不僅是愛國者，而是西方的防空系統對於俄羅斯的空襲防禦率都變差了，命中率也變低了，一方面是俄羅斯經歷了四年的俄烏戰爭，已經漸漸地清楚西方的防禦參數，另外一方面是俄羅斯也改變了戰略方式，利用多架無人機以及多顆飛彈，去進行飽和攻擊，根本是防不勝防。

他說「愛國者飛彈一顆一百多萬美金，一架無人機才幾萬塊美金，那你說你是打還是不打？」

最後謝寒冰說，從俄烏戰場上的戰況，他也要希望政府想想，現在在俄烏戰場上看到的所有狀況，未來若是台海開戰，都有可能在台灣發生，要知道大陸可是中低價無人機的第一強國，他的生產能力是俄羅斯遠遠追不上的，今天俄羅斯出動430架就算史上規模最大，大陸光是一次出動可能就不止4300架，難道還等著美國的愛國者為我們抵禦嗎？

