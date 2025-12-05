全球大爆卦/台灣禁小紅書！蔡正元：我100%贊成！感謝劉世芳幫忙助選！

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」APP，發布網際網路停止解析或限制接取命令，掀起兩岸網友一片驚嘆聲!還有網友問現在換我們要翻牆了嗎？國民黨前立委、北京清華大學博士蔡正元5日在中天電視全球大爆卦節目上表示，「我是贊成他封掉小紅書我100%贊成，感謝內政部長劉世芳來幫國民黨助選！國民黨明年很多地方，不知道怎麼拿年輕人選票，剛好三百萬耶！三百萬張選票，弄個三十萬過來就強很多了！」蔡正元還舉例，中華電信詐騙電話每天多少，那我們要把中華電信關掉？

國民黨前立委、北京清華大學博士蔡正元 。（圖／中天新聞）

民進黨箝制言論自由！周錫瑋；民主自由走回封建專制！

前台北縣長周錫瑋說，什麼時代還用這種方法？走倒退路！腦袋思考完全走回封建專制，民主自由走回封建專制。小紅書很多資訊其他平台也看的到，這種資訊是自由公開很多的，法律上沒辦法制裁，所以沒效啊！

蔡正元（左）和 前台北縣長（右） 。（圖／中天新聞）

蔡正元：民進黨剝奪我們台灣人年輕人使用小紅書的權力！

國民黨現在應該做這件事！發動國民黨所有能量，把這消息告訴小紅書使用者，民進黨要剝奪我們台灣人年輕人使用小紅書的權力，不用講太多，這樣就好，這樣會讓民進黨，偷雞不著數好幾把米！

