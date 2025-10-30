全球大爆卦／川普將「快閃」APEC？亞太地區中美地位洗牌？蔡正元：美國已不再是老大哥！
大陸外交部在APEC峰會前夕宣布了習近平主席將與美國總統川普進行會晤。不過現在外界卻認為，川普可能與習近平見面後就會離開，並不會參加APEC的主要會議，美國對外國關係委會專家馬修古德曼甚至表示，此舉可能將習近平塑造成亞太地區的領導人。美國共和黨前亞太區方恩格主席在中天電視的《全球大爆卦》中直指川普此趟行程的主要目的就是與習近平見面，因此他很有可能目的達到就離開。京清華大學博士蔡正元則說因為川普對全球發起的關稅砲，已經改變了他在亞太地區「領導者」的地位。
美國共和黨前亞太區方恩格主席說，川普不管在第一任期或是現在第二任期，他其實一直都不喜歡這種多邊組織峰會，並且川普前幾天才抵新加坡參加東協會議，方恩格主席認為，對川普來說此趟亞洲行最重要的任務就是與習近平的會面，既然已經安排好了，那麼APEC的主要會議在川普的眼中也許不是那麼重要了。
另外他還提到，如果川普在APEC「快閃」，他還可以避開一些他現在不想見面的國家，例如墨西哥與加拿大，畢竟他們現在都與美國有非常複雜的貿易談判正在進行中。方恩格主席還說到，如果川普與習近平會面完就早早離場，那他甚至還可以避免與台灣代表的合照？一旁的蔡正元博士笑說「Ross 真是川普肚子裡的蛔蟲」。
主持人謝其恩在節目中問到「川普若是不參加APEC會不會相當於表示亞太地區的主要領導人就是中國？甚至有可能削弱了川普在亞太地區的影響力？」北京清華大學博士蔡正元回答，中國本來就身為亞太地區最大的國家，因此說他在亞太地區有最大的影響力也不為過。
至於中國會不會成為亞太地區的領導人？他說「現在想當個世界老大哥，就必須拿錢出來」，就像以前的美國確實在亞太地區有一個領導人的角色，但為何川普上台後就慢慢的消退了，因為美國現在不僅不出錢，還向世界各地到處要錢，如何能做一個老大哥？至於中國會不會成為亞太區的「領導人」，他認為不會，因為他認為現在中國實在沒有必要為了其他國家付出那麼多錢。
