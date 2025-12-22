全球大爆卦/楊永明：台今年賺陸逾4兆台幣！民進黨要砍斷經貿來源嗎？

國民黨委員因赴廈門參與台商活動掀起一番軒然大波，前國安會秘書長楊永明22日在中天電視全球大爆卦節目中點出，一到十月台灣賺大陸四兆比一年政府預算還要多，你要砍斷這個經貿來源嗎？如果你真的反對，請民進黨委員乾脆通過法律，停止兩岸貿易！看你敢嗎？

除了半導體，傳產這些老百姓需要兩岸關係、經貿和平，代表的就是現在不是只有脫勾斷鍊、不是只有相互仇恨，事實上有很多，觀光貿易往來還是非常密切，你相信她跟另外六個立法委員去聽訓?要回去去擋國防預算?哪有可能!你不要愚蠢到連腳趾都沒有，這種造謠還有這麼多媒體去寫。

前國安會秘書長楊永明教授直言，到12/22中國大陸海關總署公布數字，台灣一到十一月貿易總額2853億美元，出口2093億，進口760億，一到十一月我們已經賺了1333億，合台幣四兆台幣，我們賺大陸的錢，成長比去年增加7%。我們一到十月賺人家四兆比我們一年政府預算還要多，你要砍斷這個經貿來源嗎?你要砍斷我們去大陸觀光嗎?你要砍斷我們這些文化根源嗎?你要訴諸戰爭嗎?如果你真的反對，請民進黨委員乾脆通過法律停止兩岸貿易，看你敢嗎?

