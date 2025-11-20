全球大爆卦/福建艦首出海訓練！四川艦緊跟！陸航母像下水餃 美國急轉暫時狀態？！黃征輝：美壓力大了！

大陸《央視》曝光福建艦入列後首次與多艘艦艇組成航母編隊，展開海上實兵訓練。美國國防部長赫格塞斯日前也在公開場合表示，當前國際情勢與二戰相似，並下令五角大廈與國防工業轉入暫時狀態，這也反映大陸國防現代化的步伐造成美國不小的軍事壓力。退役艦長黃征輝就在中天電視的《全球大爆卦》中指出大陸推出航母的速度，導致美國現在只得先求有再求好，才能應對大陸在軍事上的進程。

解放軍福建艦入列後首次與多艘艦艇組成編隊展開實兵訓練。（圖／中天新聞）

對這次福建艦出海進行首次實兵訓練，退役艦長黃征輝表示，「其實現在只是剛交給海軍，正在進行成軍訓練」至於何時能正式具備作戰能力？黃征輝艦長說，以山東艦為例，大概2到3年，因此在2027年底以前，福建艦差不多就能正式出海服勤。

主持人謝其恩說，不過到目前為止，仍有質疑福建艦電磁彈射的聲音出現，黃征輝艦長肯定的回答，可以不用再對福建艦的電磁彈射存疑，如果技術不夠純熟，大陸又怎麼會將電磁彈射裝載道076四川艦上？

黃征輝分析稱陸推出航母的速度讓美國只能「先求有再求好」。（圖／中天新聞）

另外美防長赫格塞斯的發言提到「當前應優先選擇85%完成度的解決方案，而不是追求完美卻導致專案延期的100%方案」，黃征輝艦長分析說，其實赫格塞斯所指的就兩個部分，第一個是品質、第二就是時程。

黃征輝艦長說美國現在最心痛的就是，現在福特號出現了各種問題，原本期待的下一艘航母甘迺迪號，港試了6年到現在仍遲遲無法出海海試，艦長說川普現在也放棄電磁彈射了，做回以前的蒸氣彈射，才能應對大陸出航母如下水餃般的軍備速度。

