全球大爆卦/翁曉玲嗆吳思瑤！你敢去關心台商嗎？爆民進黨也有人去大陸！

國民黨委員翁曉玲參加廈門台商活動被媒體評論，22日親上中天電視全球大爆卦節目說明事件始末，翁曉玲委員強調「哪有什麼鬼鬼祟祟，我光明正大！」並回應民進黨立委吳思瑤，翁曉玲反問你敢去嗎?你們民進黨也有人去啦！以後大家就來公開啊！

翁曉玲委員表示，當天這個行程並非公開，但非常驚訝怎麼會有記者，可以在”進關後在登機室前”去堵她，抵達廈門後看到報導，翁曉玲回應，哪有什麼鬼鬼祟祟，我光明正大！這是一直以來的活動邀請我們去，去關心台商有錯嗎？民進黨為什麼不敢去？這樣抹紅是羨慕我們能去嗎？翁曉玲也說，民進黨一直以來也有人去啦！並問吳思瑤委員，你有本領的話你就去大陸啊！你就去照顧關心台商，問題是你敢去嗎？

退役艦長呂禮詩點出，民進黨委員是不是常去AIT聽訓？所以才會有這樣的想法反射？暨南大學副教授許文忠指出，這只是正常交流活動，立委不去，誰幫台商爭取權益？

