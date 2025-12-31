全球大爆卦/3年6個月定讞！蔡正元：我不會屈服！請大家幫我完成這個心願！

三中案二審今天宣判，前立法委員蔡正元被判三年六個月，不得上訴。蔡正元31日在中天電視全球大爆卦節目把事情原委說明，他說高院法官把一審的「業務侵佔」，改爲「一般侵佔」，就不得上訴。並喊話「我不會屈服的！我人生剩下最後一個政治願望，請大家幫我完成，讓國民黨再執政一次！」

蔡正元說明三中案。(圖/中天新聞)

沒事變有事！蔡正元：20年前的案子，欲加之罪何患無窮！

這案子20年前，民國95年（2006年），當時因為國民黨資金都被陳水扁抽光，當時馬英九急著出售三中，沒人敢買，沒人有錢買，找我籌錢買。12億，我當時籌了買下來，買了之後，國民黨8億拿了付黨工，4億打北高市長選戰，之後我發現，中影裡面有7億虧空，我又不能喧嚷，我就扛起來，再籌另一筆錢把這事補起來。這案子在馬英九時代，曾經不起訴兩次，本來以為沒事，蔡英文時代，2017年時突然檢察官說我侵占中影的錢，把我羈押4個月查了4個月，我不但沒有侵占中影，還拿了7億補。隔一年起訴我，說我沒有侵占中影，但我侵占阿波羅，阿波羅公司來自我自己的錢跟親朋好友調來，然後說我欠虧空的人錢，我都矇了！

蔡正元。(圖/中天新聞)

蔡正元親爆！發起彈劾連署案，被暗示下場會不好！

今年年初就有人來跟我談，要我少罵賴清德一點，我的態度是這樣，定讞就定讞了，欲加之罪何患無窮？這麼久了怎麼談？很明顯，第一個法官很綠，問話也很不客氣，但我這個人我不會屈服的！我前一段時間發起網路上彈劾連署案，我承認這個連署是我發起的，人家給我暗示，你這樣做下場不會很好，我很清楚，我的立場只有一個，我人生只剩下最後一個政治願望，我希望看到國民黨再執政一次！謝謝各位關心，不管如何，請你幫忙，完成我的心願，讓國民黨再執政一次！

