全球央行狂搶黃金？ 楊金龍曝這5個國家在買
國際金價漲翻天，現貨價格已衝破每盎司（英兩）5000美元，外傳是各國中央銀行（央媽）狂買所致。對此，央行總裁楊金龍今（26日）在立法院接受立委詢答時表示，這種說法並不完全符合事實，因為多數買進的還是民間部門，有買的央行大概就是5個國家：俄羅斯、大陸、印度、土耳其、波蘭。
立院財政委員會上午開會，聽取財政相關部門首長專案報告「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」並進行詢答。
立委賴士葆針對金價狂漲疑為各國央行狂買所致的傳聞提出質詢。他問，當初叫楊金龍買黃金都不去買，現在黃金價格高漲，因為全世界對美元的信心都動搖，所以全世界的央行、央媽都在買黃金，只有「我們的央媽沒有買黃金」？
央行總裁楊金龍說，沒有，事實上這一波黃金之所以上漲，主要還是在民間啦，不是在央行，央行大概是5個國家的央行會去買，第一是俄羅斯，第二是中國大陸，第三是印度、第四土耳其、第五是波蘭，不是所有央行，其他國家像是韓國、日本、歐洲都沒有，所以不是主要的央行去買。
楊金龍並回覆賴士葆的質疑，證實最近半年來央行都沒去買黃金。
賴士葆再質疑，台灣是八成都在買美金（美元）？楊金龍強調，央行是分散、隨時在動態調整。
金價衝破5000美元因全球「央媽」？ 楊金龍：僅5央行搶買
IMF稱台灣美元曝險達45倍 楊金龍駁：實際僅20倍「很easy、不緊張」
黃金一度飆破5090美元新天價 外媒點3原因 分析師：最高上看6400美元
赴美投資2500億美元台幣不重貶! 楊金龍提3大理由
《金融》美元曝險過高遭IMF點名！楊金龍「不緊張」親曝關鍵數字
赴美投資衝擊GDP？張建一：不用擔心排擠到台灣投資
金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買
台積電衝1785元新天價 台股至32184點創高
央行總裁楊金龍談黃金儲備⋯近半年沒買
IMF點名台灣美元曝險高 楊金龍：有誤解、央行不緊張
IMF示警台灣美元曝險達45倍 楊金龍：央行粗估僅20倍
國際金價刷新紀錄 楊金龍：只有5國加碼「台灣近期未跟進」
IMF示警台灣美元曝險失衡到離譜 楊金龍「很Easy不緊張」
國際金價突破5000美元 傳全球央行狂買黃金？楊金龍回應了
2,500億美元信保將分5期 第一期款項今年到位
