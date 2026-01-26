全球央行狂搶黃金？ 楊金龍曝這5個國家在買

國際金價漲翻天，現貨價格已衝破每盎司（英兩）5000美元，外傳是各國中央銀行（央媽）狂買所致。對此，央行總裁楊金龍今（26日）在立法院接受立委詢答時表示，這種說法並不完全符合事實，因為多數買進的還是民間部門，有買的央行大概就是5個國家：俄羅斯、大陸、印度、土耳其、波蘭。

國民黨立委賴士葆（左）、央行總裁楊金龍（右）。（中天新聞）

立院財政委員會上午開會，聽取財政相關部門首長專案報告「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」並進行詢答。

廣告 廣告

立委賴士葆針對金價狂漲疑為各國央行狂買所致的傳聞提出質詢。他問，當初叫楊金龍買黃金都不去買，現在黃金價格高漲，因為全世界對美元的信心都動搖，所以全世界的央行、央媽都在買黃金，只有「我們的央媽沒有買黃金」？

央行總裁楊金龍說，沒有，事實上這一波黃金之所以上漲，主要還是在民間啦，不是在央行，央行大概是5個國家的央行會去買，第一是俄羅斯，第二是中國大陸，第三是印度、第四土耳其、第五是波蘭，不是所有央行，其他國家像是韓國、日本、歐洲都沒有，所以不是主要的央行去買。

楊金龍並回覆賴士葆的質疑，證實最近半年來央行都沒去買黃金。

賴士葆再質疑，台灣是八成都在買美金（美元）？楊金龍強調，央行是分散、隨時在動態調整。

延伸閱讀

放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應