全球央行瘋搶黃金 「這國」買最多！金價攻4000美元

[Newtalk新聞] 市場關注美國10月ADP就業數據優於預期，然而因美國最高法院大法官對川普關稅政策合法性提出質疑，增添市場不確定性，避險買盤回流金市，帶動金價延續漲勢上漲至 3990 美元上方。截至今天(7日)黃金交易價來到3994黃金(盎司／美元)。

世界黃金協會(WGC)公布最新央行購金統計，9月全球央行淨購金39公 噸，較前月增加79%，同時也是2025年來淨購金最多的月份，今年迄今已淨購金200公噸。其中以「巴西央行」淨購金15公噸為最多，其次哈薩克央行淨購金8公噸，瓜地馬拉央行淨購金6公噸，俄羅斯央行淨購金3公噸，捷克、土耳其央行淨購金2公噸，中國、迦納央行淨購金1公噸，另烏茲別克央行淨流出4公噸。

台銀表示，因歐元、日幣等非美貨幣連跌數日後，短線全面反彈，美元指數衝高至 100.3 後反轉承壓，回落至 99.9 附近，支撐金價延續日間漲勢突破 4,000 美元關口並走高至 4,019 美元，後於 4,008-4,015 美元間波動。稍晚英國央行維持政策利率 4%不變，但暗示12 月有機會下調利率，英鎊短線拉升後回落，美元指數跌至 99.75 下方止穩反彈，加上美股普遍下跌，部分資金獲利了結，賣壓湧現迫使金價再度壓回至 4,000 美元下方整理。

資產管理公司Sprott Inc高級管理合夥人Ryan McIntyre表示，黃金盤整有助於讓過熱的市場降溫，而金價下跌也是建立核心部位的機會。McIntyre同時認為，推動金價上漲的不安定因素還存在，但仍有許多人未投資黃金跟白銀或投資不足，他建議持有10%部位是合理的選擇。McIntyre更表示，機構投資者對貨幣貶值的擔憂已達臨界點，今年Q2哈佛管理公司已買進價值一億美元的SPDR黃金ETF。

資料來源：Kitco News、台銀金市日報

