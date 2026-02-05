全球央行黃金儲備創歷史新高 台灣持有量排名第13

金價飆升，導致全球央行黃金持有量創新高，我央行黃金持有量，排名全球第13。

黃金價格屢創新高，使得世界各國央行持有的黃金儲備價值，飆到歷史新高。據加拿大調研機構「視覺資本」（Visual Capitalist）統計，如果以每盎司5500美元的價格估算，美國聯準會的黃金儲備，仍居於首位，而台灣則排名全球第13。（葉柏毅報導）

由於金價飆升，全球各國中央銀行的黃金儲備價值，與以往相比，大為提升。上週金價一度衝破每盎司5600美元大關，隨後出現史上罕見的大幅震盪，引發市場高度關注。不過美國財經媒體「CNBC」報導，儘管市場波動劇烈，許多市場觀察家表示，他們仍然看好黃金的上漲空間，並將近期的大幅拋售，視為暫時性的回檔。

「視覺資本」統計，若以每盎司5500美元的價格估算，美國仍是全球最大的黃金官方持有國，總共持有8133.5公噸黃金，價值約1.44兆美元，遠高於第2名的德國，德國則持有3350.3公噸黃金儲備，估算價值達5920億美元。台灣的黃金儲備，名列全球第13，約有424公噸左右，價值約750億美元。

全球央行黃金儲備的前10名，包括美國、德國、義大利、法國、俄羅斯、中國大陸、瑞士、印度、日本，以及土耳其。