全球失智人口逾5千萬 「運動」是最具效益腦力增強工具

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣65歲以上人口突破480萬人、快速邁入超高齡社會，國立台灣師範大學和中華民國體育學會今(29)日舉辦「運動科學暨老化前瞻論壇」，國家人體運動學院(NAK)院士、台師大體育與運動科學系特聘教授洪聰敏指出，全球失智人口已突破5500萬人，且持續攀升，運動扮演極高附加價值的保護角色，運動是每個年齡層最公平、最具效益的腦力增強工具。

洪聰敏表示，近10年腦神經科學研究一致指出，具「認知刺激」的運動最能強化前額葉、提升神經可塑性。包括需要專注、決策、錯誤偵測、節奏反應或複雜動作序列的運動，如雙重任務訓練與球類運動，都比單純重複性、機械性的運動更能提高執行功能，人類大腦具備可塑性，只要持續運動並加入認知挑戰，就能提升「認知儲備」，在未來即使罹患失智，也能維持較佳功能，只要大腦還在運作，就永遠有希望。

洪聰敏指出，執行功能退化是失智最核心的早期徵兆，包含抑制控制、專注、錯誤監控與行為調節，前額葉是執行功能的主要神經區域，但會隨年齡老化與大腦萎縮而逐漸衰退，若不及早介入，高齡者將更容易出現衝動行為、情緒失控、抗拒照護等問題，而輕度認知障礙(MCI)更是阿茲海默症的前驅階段。

中華民國體育學會理事長、台師大體育與運動學系主任張育愷表示，研討會邀集國內外跨領域專家，展示最新高齡健康科學進展，完整呈現從腦科學、肌力訓練、時間醫學到平衡與足部臨床的多面向研究成果，吸引超過百名專家學者與會。

此外，台師大體育與運動科學系教授劉宏文指出，亞洲地區肌少症的診斷年齡已下修至50到64歲，顯示肌肉衰退在中年即已出現，肌少症為多因性肌肉衰弱症候群，由老化、活動量不足、蛋白質攝取不良、慢性發炎、荷爾蒙下降及多重共病共同作用而成，全球尚無任何獲准的有效藥物，凸顯非藥物介入的重要性。

劉宏文指出，中到高強度的阻力訓練是唯一能直接提升肌力與肌肉量的科學證據介入，需8週的全身阻力訓練，即可在老年族群中帶來明顯的肌力、平衡與行動能力改善；常見訓練包含8個針對主要肌群設計的基礎動作，如腿推、腿屈伸、划船、胸推、肩推、核心穩定等，透過週期性與漸進式負荷刺激，有助於強化神經肌肉。

