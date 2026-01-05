全球好市多會員費齊漲 台灣「黑鑽卡會費不動」背後策略曝光

好市多全球會員費進入調漲周期。繼美國、加拿大於2024年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國也在2025年5月相繼上調會費。隨著亞太主要市場陸續調整會員費率，台灣好市多今年也將跟進，將自4月起調整會員費新制，正式加入全球費率調整行列。值得留意的是，相較美、加、日、韓同步調漲黑鑽卡會費，台灣此次罕見選擇讓黑鑽卡「脫鉤」，背後策略引發市場關注。

觀察全球市場，好市多近一年多來已在多個國家啟動會員費調整。美國、加拿大自2024年9月起調漲會費，基本會員年費由60美元調升至65美元，黑鑽卡會員由120美元調整至130美元，漲幅約8%。2025年5月起，亞太市場亦陸續跟進，日本一般會員年費由4,840日圓調升至5,280日圓，黑卡會員由9,900日圓調整至10,560日圓，漲幅約6%至9%；韓國則同步調整，金星會員年費上調11.7%至43,000韓元，商業會員年費調升15.2%至38,000韓元，顯示亞太據點已全面進入新費率時代。

台灣方面，好市多上一次調整會員費為2016年9月，至今已近10年未曾變動，是全球主要市場中調整頻率相對低的據點之一。隨全球會員費進入新一輪調整周期，台灣也正式納入調整。根據好市多最新公告，目前台灣一般金星會員年費將由1,350元調升至1,500元，商業主卡與副卡亦同步調整，顯示台灣市場已全面銜接全球新費率架構。

台灣好市多會員人數已突破400萬人，其中超過三分之一為黑鑽卡會員，會員黏著度與消費力道居高，為好市多全球最具價值的市場之一。值得留意的是，此次會員費調整中，黑鑽卡會員費維持不變，相關回饋制度亦未調整。業界分析，此次調整後，黑鑽卡與一般會員之間的價差，由原本的1,650元縮小至1,500元，市場解讀，這樣的費率設計帶有「誘導升級」意味，透過拉近價差，降低會員升級門檻，引導消費力較高的會員轉向黑鑽卡，進而享有2%消費回饋，擴大整體會員消費規模。

業界分析指出，台灣黑鑽卡會員消費力通常為一般會員的2至3倍，在本土量販市場競爭加劇之際，穩定高貢獻度會員成為關鍵。尤其近年家樂福、大全聯（原大潤發）陸續納入大型零售集團體系，市場競爭升溫，好市多透過維持黑鑽卡會費不變，有助強化高忠誠會員黏著度，鞏固核心客群。

此外，台灣黑鑽卡回饋制度本身亦具高度競爭力，年度回饋上限達3萬元，為亞洲最高、全球第二高。業界認為，在回饋條件已具吸引力的情況下，維持會費水準，有助延續「高回饋、高性價比」的市場定位，強化會員結構的長期價值。

