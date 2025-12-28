全球媒體關注7.0強震！CNN駐台記者拍到搖晃瞬間:這地震相當大

台灣27日深夜發生規模7.0地震，全球媒體都高度關注。包括路透、美聯社和半島電視台等外媒，都紛紛報導震後影響、日本NHK當下也發快訊，並表示沖繩也地震有感，石垣島震度達到3。美國CNN駐台記者，也在家中拍到劇烈搖晃瞬間。

台灣晚間11點05分發生規模7大地震，日本氣象廳觀測規模6.7。（圖／翻攝 日本氣象廳官網）

台灣宜蘭外海27日深夜11點5分發生規模7.0大地震，成為台灣20多年來第3起規模達7以上的地震，引起國際媒體廣泛關注。CNN、路透社、美聯社等多家國際媒體紛紛報導此次強震情況，並分享民眾經歷地震時的驚恐畫面。地震影響不僅限於台灣，日本沖繩、石垣島也感受到3級震度，而台灣本地則出現天花板崩塌、停電及交通受阻等狀況，台積電部分設施也一度達到疏散閾值。

CNN記者身在台灣，親身拍下地震發生瞬間，家中吊燈左右擺盪、家具劇烈搖晃的畫面。該記者表示，這次地震真的相當大，搖晃持續了相當長的一段時間。路透社則拍攝到固定在天花板的藝術裝飾因地震開始晃動的畫面。

美聯社上傳了台灣網友的影片，畫面中民眾原本坐在位置上吃飯，突然遇到劇烈晃動，眼看搖晃越來越大，大家紛紛丟下手邊吃一半的菜，開始向外奔逃。民眾表示，這次地震超大。美聯社還特別發布台灣釣蝦場地震當下的情況，水池大力波動，釣客紛紛停下動作。

這次強震不只台灣有感，日本也受到影響。日本氣象廳資料顯示，地震規模6.7，震源深度為40公里。NHK發布快訊表示，當地半夜12點6分發生地震，沖繩、石垣島都能感受到3級震度。

日本產經新聞報導，桃園機場多處天花板崩塌，高鐵列車暫時停駛，宜蘭縣有3000多戶家庭暫時停電。日本經濟新聞則指出，台積電發表聲明，地震發生後，位在北部新竹科學園區的少數設施達到了疏散閾值，不過疏散人員現已經返回工作崗位。

新加坡新聞CNA平面報導，台灣鐵路暫停宜蘭地區四列火車的運行，超過270名乘客受影響。中東半島電視台則在報導中寫道，由於台灣在兩大板塊交界附近，地震頻繁，這次雖然發生規模7.0地震，不過沒獲報重大損失。

