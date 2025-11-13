全球客家串流計畫 10年有成

「全球客家串流計畫」現場來賓大合照。(台北市客家事務委員會提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市客家事務委員會十三日表示，由台北市政府主辦的「全球客家串流計畫」，自一０四年啟動以來，致力引導青年參與全球客家事務與社會實踐，鼓勵跨域學習，並透過完善的輔導機制培育青年。至一一四年為止，計畫共帶領四十六組客家青年夥伴，讓當代客家文化獲得重新定位與嶄新發聲，累計參與人次更高達近二萬人。

此外，今年辦理兩場以「青年跨域實踐」為題的公開講座，同時邀請歷屆串流者宋家瑜及張棉棉，與本年度串流青年交流計畫歷程與寶貴經驗。

台北市客家事務委員會主任委員暨台北市客家文化基金會執行長吳文德表示，今年是全球客家串流計畫十週年，首度開啟客家青年大使交流的模式，匯集熱愛客家文化的優秀青年，投入國內外客家領域，希望透過實地交流，帶來開創性視角。