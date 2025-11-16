全球富裕城市排行出爐！東京GDP2.55兆美元奪冠 台北躋身25強
商業雜誌《CEOWORLD》近期公布2025年全球富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約以2.49兆美元緊追在後。台灣方面，台北以8.67億美元GDP位居全球第25名，為台灣唯一進入前100名的城市，其餘四大城市則全數落在百名之外。
該全球富裕城市年度評比，城市的富裕程度並非僅由人口規模或物理基礎建設決定，而是反映「創新密度、制度的韌性與資本流動性」等綜合實力。報告分析指出，東京之所以能夠穩居榜首，在於其「運作效率、科技成熟度、政府管理」等方面表現出色，並將創新與城市基礎設施完美融合。
在亞洲城市表現方面，韓國首爾因科技與數位創新蓬勃發展排名第5，日本大阪—神戶以1.185兆美元GDP名列第8。大陸城市中，上海位居全球第10，北京則緊接在第11名。新加坡排名第16，泰國曼谷則位居第46名，顯示亞洲城市在全球經濟舞台上的崛起，這些城市不僅是財富的集中地，也是未來商業和金融的創新平台。。
美國城市依然保持強勁競爭力，紐約都會區作為全球金融樞紐並擁有活躍的新創生態，穩居第2名。位居第3的洛杉磯則憑藉其娛樂產業優勢，加上迅速成長的科技與航太產業，鞏固其經濟地位。歐洲代表城市中，英國倫敦與法國巴黎分別位居第4與第6名。
台灣城市除台北外，其餘四大城市表現相對落後。台中以4.36億美元GDP排名第116名，高雄則以4.33億美元GDP微幅落後，位居第117名。桃園GDP為3.347億美元，排名第152名；台南則以2.887億美元位列第174名，反映台灣在全球城市經濟實力分布的不均衡現象。
CEOWORLD報告進一步指出，全球前10大富裕城市占全球GDP近三分之一，並且反映出全球經濟重心正逐步向亞洲轉移。富裕城市必須將創新與城市基礎設施融合良好，才能在全球競爭中脫穎而出。
延伸閱讀
民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論
影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
其他人也在看
全球最富城市排行曝光！《CEOWORLD》公布全球富裕城市排行 東京稱王「台北名列第25」
《CEOWORLD》指出，這300座「都會巨人」，從巴黎、首爾到上海、新加坡，代表了全球商業的核心，掌握著全球GDP相當的份額。這些城市不僅是地理區域，更是重塑資金流向、技術革新與政策影響的經濟生態系統。雖然GDP仍是衡量城市富裕度最常用的指標，但報告強調，城市財富的關鍵...CTWANT ・ 16 小時前
2025「全球最富城市」不是紐約！台北勇奪「這名次」
生活中心／于士宸報導國際商業雜誌《CEOWORLD》近期公布2025年全球最富裕城市最新排名，日本東京以2.55兆美元GDP蟬聯冠軍，力壓紐約與洛杉磯，再度展現其全球經濟中心的堅強實力。報告指出，全球前十大城市的經濟總量合計占全球GDP近三分之一，象徵世界經濟力量持續向都市集聚，尤其亞洲城市崛起格外亮眼。榜單中，台灣以首都台北進入前百大，以8.67億美元GDP、全球第25名成為台灣最具國際競爭力的城市。民視 ・ 4 小時前
全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光
新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....聯合新聞網 ・ 23 小時前
大氣系放鳥沒發珍奶 「大器系」拾汣茶屋今天要發100杯
日前一名自稱台大大氣系學生以匿名方式，於「黑特帝大」發文預測台北市會放2天颱風假，如若沒放將發雞排、珍奶。但到了約定發放時間該名網友並未現身發放，放鳥到場民眾。對此，Toyz（劉偉健）經營手搖飲品牌「...華視 ・ 4 小時前
玻璃人AD戴維斯持續當傷兵！勇士希望網羅他和柯瑞聯手爭冠
體育中心／綜合報導獨行俠明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）本季「玻璃人」體質再度發作，因左小腿傷勢持續缺陣，但他的交易風聲卻在聯盟中越吹越烈！現在傳出多支球隊對交易他很有興趣，甚至勇士希望找他來和柯瑞（Stephen Curry）聯手挑戰總冠軍。FTV Sports ・ 23 小時前
台積電Logo「神秘11黑點」是啥？資深員工曝感人原因：難怪變護國神山
台積電（tsmc）的股票在2025年以來上漲了36％，市值正式突破1兆美元，其企業識別（Logo）意外成為討論話題。最近有外媒認為，台積電的Logo已經不合時宜，不過也有專家指出，這Logo其實蘊含台積電的品牌價值和台灣精神，更有資深員工透露，這座護國神山的Logo上，背後晶圓的「神秘11黑點」其實大有深意！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山本由伸秀愛犬「卡洛斯」！去年8月收養的流浪狗現在跟他一起坐飛機
體育中心／王人瑞報導不只大谷翔平，現在山本由伸也秀出他的愛犬！山本的愛犬卡洛斯（Carlos），是他去年從動物收容所領養的流浪犬，現在是山本的精神支柱，而且卡洛斯已經跟大谷翔平的Decoy聯誼過！FTV Sports ・ 1 天前
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
[NOWnews今日新聞]桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重要道路工程，通車後有效紓緩往來大園舊市區車流、加速周遭...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
CEOWORLD全球最富裕城市排行榜：東京奪冠 台北第25
（中央社紐約15日綜合外電報導）國際商業雜誌CEOWORLD近期公布2025年全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪得第一。台北以8.67億美元GDP在300座城市中位居第25名，是台灣唯一進入前100名的城市。中央社 ・ 20 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 4 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 17 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 4 小時前