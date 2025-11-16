全球富裕城市排行出爐！東京GDP2.55兆美元奪冠 台北躋身25強

商業雜誌《CEOWORLD》近期公布2025年全球富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約以2.49兆美元緊追在後。台灣方面，台北以8.67億美元GDP位居全球第25名，為台灣唯一進入前100名的城市，其餘四大城市則全數落在百名之外。

2025年全球富裕城市排行東京奪冠。（示意圖／Unsplash）

該全球富裕城市年度評比，城市的富裕程度並非僅由人口規模或物理基礎建設決定，而是反映「創新密度、制度的韌性與資本流動性」等綜合實力。報告分析指出，東京之所以能夠穩居榜首，在於其「運作效率、科技成熟度、政府管理」等方面表現出色，並將創新與城市基礎設施完美融合。

廣告 廣告

在亞洲城市表現方面，韓國首爾因科技與數位創新蓬勃發展排名第5，日本大阪—神戶以1.185兆美元GDP名列第8。大陸城市中，上海位居全球第10，北京則緊接在第11名。新加坡排名第16，泰國曼谷則位居第46名，顯示亞洲城市在全球經濟舞台上的崛起，這些城市不僅是財富的集中地，也是未來商業和金融的創新平台。。

全球富裕城市排行榜台北躋身第25名。（圖／翻攝CEOWORLD官網）

美國城市依然保持強勁競爭力，紐約都會區作為全球金融樞紐並擁有活躍的新創生態，穩居第2名。位居第3的洛杉磯則憑藉其娛樂產業優勢，加上迅速成長的科技與航太產業，鞏固其經濟地位。歐洲代表城市中，英國倫敦與法國巴黎分別位居第4與第6名。

台灣城市除台北外，其餘四大城市表現相對落後。台中以4.36億美元GDP排名第116名，高雄則以4.33億美元GDP微幅落後，位居第117名。桃園GDP為3.347億美元，排名第152名；台南則以2.887億美元位列第174名，反映台灣在全球城市經濟實力分布的不均衡現象。

CEOWORLD報告進一步指出，全球前10大富裕城市占全球GDP近三分之一，並且反映出全球經濟重心正逐步向亞洲轉移。富裕城市必須將創新與城市基礎設施融合良好，才能在全球競爭中脫穎而出。

延伸閱讀

民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論

影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事

高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住