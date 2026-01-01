全球富豪財富2025年創新高！ 最富有500人大增69兆

全球富豪財富2025年暴增，前500大富豪一年增逾2.2兆美元。（示意圖／翻攝自unsplash）

根據《彭博社》億萬富翁指數，2025年全球最富有的500人，總計增加高達2.2兆美元（約新台幣69兆）的財富，增加的金額創下歷史新高，其中光是8位億萬富翁就佔了財富成長的四分之一。報導分析，因股市、加密貨幣及貴金屬等市場全面繁榮，帶動他們的資產價值飆升。

根據《彭博社》（Bloomberg News）報導，全球前500大富豪的總淨資產推升至11.9兆美元（約新台幣373兆元）。分析指出，這一成長動能部分來自美國總統川普（Donald Trump）在2024年選舉中勝出後所帶動的市場信心，以及加密貨幣、股票與金屬市場的強勁表現。

數據顯示，約25%的財富增幅集中在8名富豪身上，包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、甲骨文（Oracle）董事長艾里森（Larry Ellison）以及Alphabet共同創辦人佩吉（Larry Page）。不過，相較之下，2024年的財富集中程度更高，同樣這8人就占了當年前500大富豪財富增幅的43%。

個別富豪方面，艾里森2025年身價增加577億美元，總資產達到2,498億美元；馬斯克的財富更是暴增1,903億美元，淨資產攀升至6,227億美元；澳洲女富豪萊茵哈特（Gina Rinehart）則受惠於稀土金屬投資，其身價幾乎成長三倍，從126億美元增至377億美元。

不過，並非所有富豪都受惠於市場上漲，菲律賓地產大亨維拉爾（Manuel Villar）財富明顯縮水。其淨資產減少126億美元，降至約100億美元。其名下房地產公司Golden MV Holdings Inc在結束長達半年交易暫停後，股價重挫80%，成為財富下滑主因。

國際非政府組織樂施會（Oxfam）指出，全球前500大富豪在2025年新增的2.2兆美元財富，理論上足以讓38億人脫離貧窮。

而樂施會國際執行長貝哈爾（Amitabh Behar）發表聲明直言，不平等並非偶然，而是政策選擇的結果。他指出，在頂端財富屢創新高的同時，公共財富卻停滯甚至下降，全球債務危機也持續惡化，凸顯貧富差距問題日益嚴重。

