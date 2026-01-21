全球寒潮警報！專家揭：台灣「只有」強烈冷氣團原因
生活中心／李明融報導
今（21日）至23日受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署針對全台10縣市發布低溫特報，新竹以北地區有持續10度左右氣溫，發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。不僅是台灣急凍，全球包括中日韓寒潮警報、北美暴風雪，前氣象局長鄭明典在臉書發文解析背後原因，並說明台灣「只有」強烈冷氣團原因。
鄭明典PO圖解析，目前兩個低壓即是分裂後的「北極渦旋」引發北美、中日韓寒潮警報。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
極地渦旋分裂！亞洲、北美同遭寒潮夾擊
鄭明典指出，目前北極冷空氣正大幅外流。從氣壓分布圖來看，北極上空大致由兩個低壓與兩個高壓（脊）環繞，呈現「波數2」為主的環流結構。這兩個低壓即是分裂後的「北極渦旋（簡稱極渦）」。其中，北美上方的分裂極渦離開北極圈後與中緯度暖空氣遭遇，引發大規模暴風雪；亞洲區的分裂極渦亦正與暖空氣作用，導致東北亞暴風雪肆虐，外蒙古甚至出現-40度以下極端低溫。
氣象署針對全台10縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）
冷空氣路徑偏東 台灣濕冷感十足、高山有機率降雪
至於台灣為何相對「輕微」？鄭明典解析，雖然東亞冷空氣南下影響台灣，但本次冷空氣出海路徑偏北且偏東，往南的分量較弱，因此預估影響程度維持在「強烈冷氣團」等級。預期全台最低溫將出現在週三（21日）入夜後至星期四清晨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，即日起至週末是冷氣團影響的高峰期。由於水氣偏多，北部與東半部短暫雨不斷，在低溫直探11至13度的背景下，濕冷感將非常顯著。中南部預計以陰冷為主，低溫下探12至14度。此外，因水氣充足，高山地區有不小的降雪機率。
原文出處：中日韓寒潮警報、北美暴風雪！專家PO圖揭：台灣「只有」強烈冷氣團原因
