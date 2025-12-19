全球專利戰揭曉！ 華碩、宏碁贏了「諾基亞曝下一步」

華碩、宏碁專利戰在英國獲得勝訴。（圖：示意圖）

台灣科技大廠華碩（Asus）、宏碁（Acer）、中國海信（Hisense）與行動通訊跨國公司諾基亞（Nokia），針對「影像編碼技術」進行專利訴訟，18日獲得英國倫敦高等法院裁定勝訴。

諾基亞近期在歐洲和美國分別提起訴訟，指控宏碁、華碩等業者侵犯其影像編碼專利技術，並控制中國海信在未取得適當授權下，使用這項技術。

諾基亞聲稱持有這項專利，用於提升視訊串流媒體的品質和效率，但英國倫敦高等法院裁決，給予華碩、宏碁及中國海信「臨時授權」，允許這3家硬體設備商繼續銷售其設備。

審理法官梅洛並且裁定臨時授權費率，宏碁、華碩與海信每售出一項裝置，需支付諾基亞0.365美元（約11.5元台幣），這個數字介於雙方各自提出的估值之間，低於諾基亞主張的0.69美元（約21.74元台幣），但高於宏碁與華碩提出的0.03美元（約0.95元台幣）。

諾基亞對此表示不服，揚言上訴到底。宏碁、華碩、海信迄無回應。