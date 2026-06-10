全球少子化元兇找到了？美國最新研究指向它 3因素導致生育率集體暴跌

美國最新研究發現，智慧型手機普及與生育率崩跌相關。示意圖／Pixabay

全球各國近年普遍面臨生育率低迷的社會危機，過去專家多將原因歸咎於經濟衰退、女性受教育程度提升或避孕觀念普及。然而，近期發布的兩項權威學術研究卻指出一個驚人的新論點：現代智慧型手機在2007年問世，而全球生育率恰巧也是從該年開始崩跌，這兩者之間恐怕絕非巧合。

根據《紐約時報》報導，科學界長期以來懷疑手機是少子化的催化劑，但始終缺乏鐵證。然而，美國明德大學（Middlebury College）經濟學家邁爾斯（Caitlin Myers）的研究團隊，利用2007年第一代iPhone剛推出時的全美「網路蓋台率差異」進行大數據對比，發現在iPhone訊號普及的地區，生育率下滑的速度明顯高於沒有訊號的地區，並對15至24歲的年輕群體影響最為顯著。

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邁爾斯教授認為這樣的影響有3個因素，首先是「社群取代社交」，年輕人開始花更多時間在手機上進行線上互動，減少了實體見面約會的機會，親密性行為的頻率自然大幅降低；其次是「網路情色普及」，成人情色內容變得隨手可得，許多年輕人轉而以此滿足慾望，取代了傳統的現實性愛；最後是「避孕資訊更易取得」，讓非預期懷孕的機率顯著下降。

另一份由辛辛那提大學（University of Cincinnati）經濟學教授波埃多（Hernan Moscoso Boedo）主導的研究，則將視野放大到全球。他們分析了世界銀行高達 128個國家的數據，發現這些文化、福利制度、墮胎法規截然不同的國家，只要智慧型手機一普及，當地的青少年生育率就會集體同步暴跌。研究進一步在美國本土測試4G飆網與有線寬頻的普及率，結果同樣證實：高速網路基地台越密集的地區，青少年生育率下降的速度就越快。

也有人抱持不同的見解，威爾斯利學院（Wellesley College）經濟學家萊文（Phillip B. Levine）提醒，不能死板地把少子化完全怪罪給iPhone，但它確實完美體現了數位科技如何全面解構人類的社會行為；巴魯克學院（Baruch College）的喬伊斯（Theodore Joyce）則持懷疑態度，認為青少年生育率早在 1990年代、手機發明前就已經在下滑。



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