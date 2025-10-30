全球尺度高溫致命威脅 達史上最高峰

《刺胳針》期刊，最新公布 2025年度的報告指出， 自1990年代以來，與高溫相關的死亡 增加了23%，每年高達54.6萬人，創下史上最高紀錄。

2024年，野火焚燒出的煙霧，造成15.4萬人死亡，是史上最高。此外，在20項 健康威脅指標中，也有13項創下新高。再再顯示氣候變遷，正對人類健康 造成 前所未見的威脅。

倫敦大學全球健康研究所《刺胳針倒數》執行長蘿瑪內洛：「我們顯然還需要看到，溫室氣體減少排放，我們知道醫療系統已不堪重負，目前全球平均升溫幅度，約為攝氏1.3到1.4度，如果我們繼續這樣下去，預計升溫幅度會達到攝氏2.7度，甚至更高。」

廣告 廣告

此外，聯合國環境規畫署的 最新報告指出，全球進行 氣候調適 所需的資金，是目前每年投入的12倍。在2035年以前，每年至少需要3100億美元，相當新台幣9.5兆。但各國投資遠遠不足，導致資金捉襟見肘，聯合國在COP30氣候峰會前，呼籲各國加速行動，避免健康危機惡化。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

