全球市場遇冷、台灣卻熱賣 保時捷靠三款車逆勢突圍

記者鍾釗榛／綜合報導

歷經連續多年銷售高峰後，保時捷於2025年全球共交付279,449輛新車，雖較前一年的310,718輛下滑約一成，但品牌強調這正是價值導向策略下的預期表現。面對718與Macan燃油車型供應缺口，以及中國市場需求疲弱等挑戰，保時捷依舊靠著911 Turbo S等高性能車款持續吸引目光，並在年底推出純電Cayenne，為未來電動化鋪路。

保時捷依舊靠著911等高性能車款持續吸引目光。（圖／Porsche提供）

電動化佔比衝破三成

2025年，保時捷全球交付車輛中有34.4%為電動化車款，其中純電動車佔比達 22.2%，正式站上品牌設定的高標目標。歐洲市場更是關鍵轉捩點，電動化車款交付量首次超越燃油車型，占比高達57.9%，等於每賣出三台新車，就有一台是純電。Panamera與Cayenne的插電式混合動力車型，也成為歐洲市場的銷售主力。

保時捷全球交付車輛中有34.4%為電動化車款，其中純電動車佔比達 22.2%。（圖／Porsche提供）

北美穩坐最大市場

北美市場以86,229部交付量蟬聯全球最大銷售區域，表現與去年持平。車系方面，Macan以84,328輛成為全球最暢銷車款，其中純電版本就賣出45,367輛，占比超過一半。經典跑車911則以51,583輛再創歷史新高，展現燃油與T-Hybrid動力並行的強大吸引力。

經典跑車911以51,583輛再創歷史新高。（圖／Porsche提供）

純電Cayenne蓄勢待發

在電動車轉型節奏放緩的影響下，Taycan年交付量為16,339輛，年減22%；Cayenne則繳出80,886輛成績。全新純電Cayenne已於去年11月全球首發，預計今年春季開始交車，未來將與燃油與插電式混合動力版本同步販售，展現保時捷多元動力並進的產品布局。

保時捷911 Carrera T「Formosa」台灣限定版。（圖／Porsche提供）

台灣市佔逆勢成長

台灣市場在2025年共交付4,680輛新車，雖然整體車市面臨逆風，但保時捷級距市佔率仍攀升至15.4%，年增1.7個百分點。Macan與Panamera分別繳出83%與57%的年成長率，Cayenne依舊是品牌核心主力，貢獻整體銷量三成，展現跑車品牌在高端市場的強勁韌性。

Cayenne依舊是台灣的銷售主力。（圖／Porsche）

