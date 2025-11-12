全球平板市場連七季成長！Omdia：2025 Q3 出貨達 4000 萬台，中國與教育需求成最大推手

市調機構 Omdia 最新報告指出，2025 年第三季全球平板電腦出貨量達 4000 萬台，較去年同期成長 5%，連續第七個季度維持正成長，顯示平板市場在高通膨與經濟不確定性下仍展現韌性。

中國與教育市場成主力動能

Omdia 指出，本季成長主要受到 中國市場的強勁需求、以及 中東與中歐地區銷售擴張 推動。此外，日本政府推動的 GIGA 2.0 教育計畫 帶動 Chrome 系統平板出貨量激增，教育市場全面回暖。

廣告 廣告

光是 Chromebook，在教育採購帶動下，2025 年第三季出貨量達 420 萬台，年增 3%。

Omdia 研究經理 Himani Mukka 表示，消費市場仍是平板成長的關鍵，受到新產品發表、政府補貼、兒童與遊戲平板熱潮，以及「雙十一」促銷與開學季採購等多重因素影響。

她指出：「西方市場迎來假期前旺季，亞太與中國同步進入採購高峰。不過，預計第四季成長將放緩，2026 年平板換機動能也可能趨緩。」

品牌出貨表現：Lenovo 暴增 23%、Apple 維持領先

根據報告，2025 年第三季全球平板電腦出貨量較去年同期成長 5.1%。中國品牌的國際擴張是成長主因，特別是在中東與亞太市場的滲透率提升明顯。

主要品牌表現如下：

Apple：出貨 1430 萬台，在去年高基期下維持穩定。

Samsung：出貨 690 萬台，同樣保持持平成長。

Lenovo：出貨 370 萬台，年增 23%，主要受惠於 EMEA 地區（歐洲、中東、非洲）商用平板需求上升。

Huawei：出貨 320 萬台，年增 11.5%。

Xiaomi：出貨 260 萬台，年增 2.3%，穩居前五。

Chromebook 教育市場穩健增長，Lenovo 與 Asus 表現亮眼

在 Chromebook 市場方面，2025 年第三季全球出貨量成長 3.1%。Omdia 研究經理 Kieren Jessop 指出，日本的 GIGA 2.0 專案持續推動 Chromebook 在教育領域的應用，同時 中東歐與北美市場 也正跟進導入。

在美國，K–12 教育市場 呈現分化：部分學區偏好 Chromebook，另一些仍採用 iPad。值得注意的是，未來教育資金來源將更依賴州與地方政府，這將帶來更穩定的 Chromebook 採購預算。

紐約市近期便與 Dell 與 T-Mobile 合作，為公立學校學生提供 35 萬台支援 5G 網路的 Chromebook。

主要 Chromebook 品牌表現如下：

Lenovo：出貨 140 萬台，年增 54.6%，穩居市場龍頭。

Acer：市佔 18%，出貨 80 萬台。

HP：出貨 70 萬台，年減 15.3%。

Asus：受惠日本教育採購，出貨大增 59%。

Dell：進入前五名。

Omdia：平板市場仍具長期潛力，但換機週期將拉長

Omdia 分析認為，全球平板電腦市場在疫情後持續穩定成長，顯示其在教育、娛樂與工作場景中的多功能定位仍具吸引力。不過，由於產品耐用度提升、AI 平板與遊戲機能重疊，預期 2026 年成長將趨於平緩。

未來成長動能將主要來自：

教育市場的長期採購計畫

政府補助與數位學習政策

AI 與大螢幕平板的需求轉型

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美國商業資訊、OMDIA

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

iPhone 18 前鏡頭有望升級？就連摺疊 iPhone 都可能採用螢幕下鏡頭！？

iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」/ 海鷗颱風死裡逃生，iPhone 被洪水埋 3 天仍能開機！

蘋果跳過 M4 Ultra 晶片！外媒：M5 Ultra 晶片將於 2026 年登場，兩種產品同步升級

【實測】帶著 DJI OSMO Mobile 8 去跟拍！畫面超穩+一鍵剪輯好方便

iPhone 18 Pro 不只是新色曝光！新功能可能搶下專業相機市場？