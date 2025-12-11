全球年度百大最具影響力女性揭曉 高市早苗、獵魔女團入榜

美國雜誌《富比士》（Forbes）10日公布「2025全球百大最具影響力女性」榜單，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連續4年蟬聯榜首，歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）排名第2，第3名則是首次上榜的日本第一位女性首相高市早苗。

榜單第4與第5名，分別為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。多次入榜的台裔美國半導體大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰，在與OpenAI達成數百億美元合作後，被視為有望重塑全球AI生態，今年排名躍居第10，比2024年名次一舉前進16名。

廣告 廣告

美國流行音樂巨星泰勒絲（Taylor Swift）也以第21名入榜，是本次榜單中最年輕的個人上榜者。此外，主導今年全球文化潮流的Netflix原創動畫電影《Kpop獵魔女團》，背後的幕後女性團隊也進入百大榜單，是本次唯一以團體入選者。

《富比士》指出，今年選出的100位女性涉足國家政策、商業金融、教育文化與人工智慧等領域，她們不僅在動盪時代展現韌性，也掌舵全球關鍵產業與經濟政策，決定下一階段權力的建立與運用方式，展現全新影響力。

《富比士》統計指出，2025年選出的百大女性，估計共掌握37兆美元的經濟實力、影響逾10億人口。名單除包含17位首次上榜的新面孔外，還有44位企業執行長，創近5年來新高；而本次入榜的16位女性政治領袖中，有8位是現任國家元首；另有13位億萬富翁，總身價達1805億美元（約新台幣5.6兆元）。

年度百大最具影響力女性榜單是依據財力、媒體關注度、影響力與權力範圍等4大指標，選出年度進榜者。其中，政治領袖以GDP與人口規模為主要衡量標準；企業領袖則重視營收、公司估值與員工數。

更多公視新聞網報導

日本2025年度流行語揭曉 高市早苗「連說5次工作」獲選

1400年首次 英國聖公會任命女性國教領袖

《K-pop獵魔女團》收視稱霸 掀全球韓流風潮

