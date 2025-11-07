全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場

▲阿里山小笠原山360°無死角欣賞滿山滿谷楓紅景色。（圖：阿里山林鐵及文資處吳明瀚拍攝）

阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期”

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國家地理雜誌〉都推薦的台灣必訪秘境 – 阿里山小笠原山平台，真的值得您一遊。其實阿里山還有更多賞遊景點，不僅櫻花聞名，秋天更是楓紅季節，阿里山森林遊樂區熱門的賞楓景點小笠原山，每年吸引遊客上山追楓、賞雲海、觀日，位於園區中心點的阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面，凡於12/5、12/12、12/19入住最高海拔雲端飯店阿里山賓館，即享達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅薄雲海，傍晚回到阿里山賓館欣賞絢麗夕陽和雲瀑流雲，享受森林、雲霧、楓紅到迎曙光的夢幻楓情！

廣告 廣告

嘉義縣「阿里山國家森林遊樂區」是全台最知名的賞楓勝地之一，楓葉的最佳觀賞期大約在每年11月中下旬到12月下旬，這個時期的青楓和台灣紅榨槭等楓樹會逐漸呈現綠、黃、橘、紅交織的景色，熱門賞楓景點包括：小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等，阿里山賓館邀請達人黃源明帶領入住賓館的遊客，搭乘遊園車前往海拔2488公尺小笠原山平台，在 360 度無死角視野，同時欣賞楓紅、雲海，甚至遠眺玉山群峰，一次欣賞到楓紅、雲海和森林鐵路的景緻。

達人黃源明將帶領遊客走訪〈紐約時報〉、〈國家地理雜誌〉推薦台灣必訪秘境 – 阿里山小笠原山平台，黃源明說，小笠原山是阿里山最美，也是最遠的六星級秘境，因為距離限制，所以只有願意走路的朋友，才可以欣賞到這裡獨特的美。本次受阿里山賓館邀請，帶領賓館的貴賓搭乘祝山線電動遊園車，抵達祝山車站後，再徒步500公尺到小笠原山觀景平台，聽導覽解說、欣賞雲海、楓紅美景拍下夢幻楓紅畫面。特別一提的是，阿里山賓館擁有絕佳的地理位置，入住房客可以獨享7樓觀景台，塔山為背景的磅薄雲海和絢麗夕陽、品嘗阿里山秋冬特色美味佳餚，體力好的遊客，也可以挑戰步行走祝山步道到小笠原山平台觀日迎接曙光。

時值歲末，阿里山賓館特別蒐羅2025全球必訪旅遊勝地套裝遊程，於12/5、12/12、12/19指定日入住”玩攝阿里山楓紅假期”住房專案，即可跟著達人黃源明美拍楓紅雲海，於11/13官網線上開賣，另一個“日出曙光”專案即日起至2025/12/30止官網線上銷售，入住此專案即可享祝山線觀日火車票，趁著歲末，趕緊為自己和家人安排森林、小火車、賞楓小旅行！

圖：阿里山賓館邀請阿里山生態攝影達人黃源明帶路，除前往楓紅秘境美拍夢幻楓情外，雲海、日出和火車等都是拍攝重點。（記者吳瑞興翻攝）