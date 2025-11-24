「全球思考 在地行動」 高雄市114年社區培力成果展邀民眾逗熱鬧

高市府社會局「社區培力成果展」自明(廿五)至廿九日期間在統一夢時代購物中心八樓會議室熱情活力登場，活動內容包含「全球思考 在地行動」靜態展覽、社區手作親子體驗、「社區幹大事-領袖幹部向前行」論壇等系列活動，歡迎民眾一起前往體驗，認識高雄社區多元福利發展。(見圖)

社會局今(廿四)日說明，高雄市的社區型態多元，且各具特色，活動期間透過展覽呈現各個社區串聯推動成果及社區服務的多元面貌；同時現場還有邀大家一起參與「社區玩藝親子雄促咪」手作創意體驗活動，由社會局培力在地社區資深志工組成「在欉紅」師資團隊，帶領民眾體驗社區裡常發揮的巧思、創意及特色手作活動，透過交流讓體驗者感受滿滿人情味的社區熱忱及故事。

社會局蔡宛芬局長表示，高雄市區域幅員廣大、社區型態多元，截至十月底高雄市共七百六十七個社區發展協會為全國之冠，社會局結合各區公所及高雄市社區願景培力中心，以公私協力積極推動社區自助與互助，推動以家庭為中心，以社區為基礎之服務模式，培育社區發展協會辦理長輩、兒少、婦女及身心障礙者等多元福利服務方案，建立綿密的社區福利服務網絡，落實在地陪伴與照顧；社會局也鼓勵更多民眾一同投入社區服務工作，共同為自身家園營造一個優質、良好及安全的生活環境，成果展期間歡迎大家一起來共襄盛舉，分享高雄市社區發展推動成果的喜悅與果實。

十一月廿九日下午二時在八樓演藝廳還有精彩的主題論壇「社區幹大事-領袖幹部向前行」，由社區實務工作者分享如何致力於公共福利服務、社福照顧推動的案例及活化在地社區組織運作等經驗。這次論壇邀請大寮區中興社區及義仁社區與燕巢區公所及燕巢區鳳雄社區，分享如何藉由社區協力結盟模式建立互助合作關係，展現社區攜手面對在地需求的行動力；同時也邀請三民區寶隆社區分享推動「福便達服務外送行動」，如何透過開發多元服務場域、就近提供服務，讓更多社區居民受益。論壇過程亦穿插由前鎮區明孝社區與燕巢區瓊林社區精采表演，讓與會者在交流之間看見社區文化的活力與多樣性；鼓山區桃源社區則分享以淨零素材打造象徵社區的記憶之樹，並以影像記錄在地人文故事；梓官區梓平社區以纏繞畫為靈感讓二手衣物重新展現價值，並帶來溫馨又充滿創意的走秀展演，邀請大家以生活行動支持環境永續。

透過這些在地實踐，社區展現以行動推動淨零理念的力量，鼓勵民眾也能從日常小事一起守護家園，朝向低碳、永續的生活願景持續邁進。