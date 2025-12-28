全球急因應川普關稅 墨西哥對美出口增成逆勢贏家

（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）當美國總統川普今年提高關稅時，政府官員和經濟學者擔心以出口為導向的墨西哥將遭毀滅打擊。然而墨西哥對美出口反而成長，填補部分中國產品退出的市場空白，加上墨西哥總統持續與川普溝通，使墨國意外成為貿易戰贏家。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，由於墨西哥最終的關稅稅率低於大多數國家，這種差異幫助墨西哥出口產品填補部分因中國產品被徵收更高關稅而留下的市場空缺。

試圖在美國市場立足的生產商表示，墨西哥仍然擁有關稅實施前所具備的所有固有優勢，包括距離美國近、低成本的製造業以及仍有效的自由貿易協定。

根據墨西哥官方數據，雖然運往美國的汽車、鋼鐵和鋁被徵高關稅，但從1月到11月，墨西哥對美國的製成品出口仍成長增加近9%。美墨貨物貿易預計今年將達近9000億美元（約新台幣28.2兆元）的新高。

格拉梅西基金管理公司（Gramercy Funds Management）主權研究主管艾克森（Kathryn Exum）對「華爾街日報」表示，墨西哥央行預計該國經濟將在今年成長0.3%，增速雖慢，但好過於此前預期1%的萎縮。

Nearshore Co.公司的經驗也表明，墨西哥是如何在川普的貿易戰中倖免於難。該公司透過其遍布墨西哥、多位於邊境地區的18家工廠網絡，幫助外國製造商在墨西哥生產銷往美國的產品。

根據報導，Nearshore Co.首席執行長亨里希森（Jorge Gonzalez Henrichsen）表示，今年稍早許多製造業投資計畫都被擱置，直到企業更能掌握墨西哥和其他國家的關稅。

川普宣布關稅的「解放日」當天，亨里希森表示，他很快就接到大量電話，這些人希望重啟先前因關稅即將實施而暫停的墨西哥製造計畫。他的客戶得出結論，墨西哥的處境比許多美國貿易夥伴都好，包括亞洲競爭對手。

墨西哥也克服外界對「殭屍版」美墨加協議的疑慮。 「華爾街日報」指出，所謂「殭屍版」協定指的是北美自由貿易協定仍然存在，但卻受到單方面關稅的破壞。

如今，根據「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），墨西哥近85%的出口商品仍免關稅。

此外，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）努力持續與川普溝通，並設法因應川普利用貿易作為非經濟議題的籌碼。根據報導，她強化邊境地區的毒品管制，驅逐被美國通緝的販毒集團老大，並對中國製造的汽車和其他商品徵收50%的關稅，從而化解美國更凌厲的關稅攻勢。

不過，墨西哥仍面臨相當高的關稅，汽車中非美國製零件的關稅為25%，鋁和鋼的關稅高達50%，原因是美國指墨西哥在遏制毒品流入方面做得不夠。

中國等競爭對手則面臨更高的關稅。「華爾街日報」引述賓州大學華頓商學院（Wharton School）的預算模型成果指出，墨西哥的有效關稅率為4.7%，而中國的有效關稅率為37.1%。全球的整體有效關稅率約10%。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）12月中旬對美國國會議員表示，墨西哥已吸收美中貿易逆差減少約25%的份額，這顯示「墨西哥在美國供應鏈韌性中扮演重要角色」。

報導指出，2023年，墨西哥超越中國成為美國最大的外國商品供應國，並成為美國最大的出口市場，主因在於墨國深度與區域製造鏈整合與龐大、年輕、低成本勞動力。此外，靠近美國市場降低汽車等商品的運輸成本，也鞏固墨國的貿易地位。（編輯：張芷瑄）1141228