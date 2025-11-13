全球恐臨「現代版冰河期」！ 大西洋洋流失衡 冰島列國安威脅
全球氣候暖化日益嚴重，在今年巴西氣候峰會上，各國也討論到「大西洋洋流系統」正在面臨崩潰，如果海洋熱量分配失衡，可能引發「現代版冰河時期」，不僅北歐國家氣溫驟降，全球七大洲都將面臨極端氣候威脅，冰島政府甚至已經做好最壞打算。
全球氣候暖化威脅日益嚴峻，「大西洋洋流系統」正面臨崩潰危機，可能引發「現代版冰河時期」。科學家警告，若海洋熱量分配失衡，不僅北歐國家將遭受極寒，全球七大洲也將受到極端氣候威脅。冰島政府已針對可能的冰凍危機做好最壞打算，德國科學家則呼籲各國堅守「巴黎協定」，控制全球升溫幅度，以避免災難性後果。
北歐國家冰島被許多人列為此生必去的旅遊勝地，童話般的小木屋坐落在冰天雪地中，吸引了無數遊客。然而，這個美麗的國家正面臨嚴重的冰凍危機。冰島議員Asa Berglind Hjalmarsdottir表示，冰島將面臨更多惡劣與暴風天氣，這意味著人們可能無法進出國境，冰層可能包圍冰島，船隻將無法航行抵達。
造成這一危機的主因是「大西洋洋流系統」面臨崩潰。這個系統，也被稱為「大西洋經向翻轉環流」，負責將熱帶地區的溫暖海水北送，抵達高緯度地區後，海水冷卻、變重、下沉，再以深層冷水流回南方，形成一個「海洋循環帶」。德國波茨坦氣候影響研究所教授Stefan Rahmstorf強調，大西洋經向翻轉環流讓歐洲維持溫和的氣候，因為它將大量熱能輸送到北大西洋，這股熱量相當於全人類能源消耗總量的50倍。
全球暖化加速北極冰層融化，導致大量淡水流入北大西洋，破壞了海水鹽度密度平衡。這就像循環引擎滅火一樣，冷水下不去、熱水上不來，海洋熱量分配就會失衡。Asa Berglind Hjalmarsdottir表示，到時候冰島周圍將不再有暖洋流流經，氣溫將變得非常寒冷，冰島將面臨生存威脅，因為漁業、交通系統、農業等所有事業都將受到嚴重影響。
大西洋洋流系統崩潰的影響不僅限於北歐。科學家指出，它可能破壞非洲、印度和南美洲農民仰賴已久的降雨模式，也可能加速南極升溫。若發生「現代版冰河時期」，冰島冰層可能擴大，歐洲西北部冬季將出現極端低溫，北美洲尤其是加拿大東部和美國東北的寒流與暴風雪頻率可能增加，南美洲、非洲和亞洲的降雨模式改變可能加劇乾旱或洪水，衝擊農業，大洋洲小島國恐怕不敵海平面上升，南極冰川也會加快融化速度。
Stefan Rahmstorf表示，對此我們能做的最好也幾乎是唯一的辦法，就是堅守「巴黎協定」，盡量控制氣溫超過1.5度的幅度。雖然這已不可避免，我們要將這個超過的幅度控制在極小範圍內，並維持數十年。科學證據顯示，「大西洋洋流系統」曾在約12000年前，上一次冰河時期結束前崩潰過。現在，氣候學家正緊盯洋流變化，示警全球減少溫室氣體排放，以防歷史重演。
