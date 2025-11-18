全球恐面臨「零日乾旱」！北市日產三萬立方再生水 一滴水兩次用

珍惜水資源。（圖／TVBS）

台北市衛生地下水道工程處透過創新水資源再利用計畫，將污水轉化為寶貴的再生水資源。目前台北市迪化廠與內湖廠每日可分別產生一萬及兩萬立方公尺的再生水，供應環保局、公園處等單位使用。韓國研究指出，全球氣候變遷正加劇水資源短缺危機，科學研究預測全球三分之一以上乾旱地區可能在2020至2030年代面臨「零日乾旱」威脅，使水龍頭無水可出。面對此挑戰，台北市以「一滴水兩次用」理念，積極推動水資源循環永續利用。

兩廠可取用回收水，北市日產3萬立方公尺。（圖／TVBS）

在台北市的污水處理系統中，廢水經過特殊的過濾程序後獲得新生。北市衛生地下水道工程處副總工程司高淑惠解釋，污水會經過兩套膜系統進行過濾，利用超過濾膜設備去除懸浮固體，這道額外處理流程的目的正是為了讓污水能夠轉化為可再利用的資源。經過處理的放流水變成了再生水，具有多種功能應用。這些再生水可用於廁所沖刷，也可供環保局進行灑水降溫，實現水資源的有效再利用。台北市目前有兩處可免費取得再生水的設施：迪化廠每日可產一萬立方公尺，內湖廠則每天產兩萬立方公尺的再生水。不過，高淑惠強調這些再生水不可作為飲用水或食品原料使用。

高淑惠表示，前來取用再生水的單位相當多元，除了用於廠區自身的池槽清洗、軸封水和除臭等用途外，環保局、公園處、新工處等單位都是再生水的主要使用者。這樣的水資源再利用計畫，讓污水的命運徹底改觀，轉變為珍貴的水資源，也是面對氣候變遷的一種超前部署。雖然北部地區水資源相對不缺，但高淑惠認為，面對未來多變的氣候，水循環已成為重要課題。她表示，台北雖然有翡翠水庫這樣得天獨厚的條件，但仍秉持「台北省一滴水，台灣就多一滴水」的理念。主要原因是旱澇加劇以及極端氣候的影響，因此需要建立水資源循環永續的概念，並希望透過推動節約用水，實踐「一滴水兩次用」來珍惜水資源。

氣象署海象氣候組氣候預報科長羅資婷指出，在氣候變遷的環境下，極端環流變化如太平洋高壓有時會異常偏強。以百年大旱期間為例，高壓非常強，導致梅雨鋒面偏北，颱風減少，進而影響水資源供應。

氣候變遷對全球水循環平衡的破壞已造成嚴重後果。南非開普敦從2015年爆發的缺水危機就是明顯例證。當時降雨量創下歷史新低，到了2018年初，最大水庫的水位降至最低標準，政府不得不關閉大部分水龍頭，民眾只能在分配點排隊等候緊急供水，因而出現了「零日乾旱」這個名詞。台大大氣科學博士林得恩解釋，全球升溫1°C會導致局部地區有7%以上的水氣聚集，同時其他地區的水氣則會減少。他表示：「氣候變遷的過程中，原本就會下雨的地方會下得更大雨，而原本不下雨的地方因為水氣被抽走，會變得更加乾旱。所以未來我們面臨的情境可能是要嘛就是澇災，要嘛就是乾旱。」

極端氣候恐釀零日乾旱危機。（圖／TVBS）

韓國釜山國立大學氣候科學家發表在《自然通訊》期刊的研究評估，零日乾旱是一種「複合極端事件」，其影響更為全面，甚至可能出現打開水龍頭卻沒有水流出的情況。該研究評估指出，全球超過三分之一的乾旱地區最早可能在2020年代或2030年代經歷零日乾旱危機，特別點出地中海、南部非洲、亞洲和澳洲在內的部分地區需要提高警覺。

林得恩強調，高溫乾旱絕對是未來環境的關鍵趨勢。他建議針對農業方面，應思考如何讓灌溉更有效率，甚至在栽種前就慎選耐旱作物。面對迫在眉睫的乾旱威脅，加速推動節水科技、能源轉型與智慧水資源管理，才能在零日乾旱來臨前做好準備。

