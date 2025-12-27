全球慈青與上人座談 用愛與勇氣接力

在花蓮為期一星期的、全球慈青幹部精進研習營，進入尾聲，來自全球15個國家地區，超過480位慈青，今天回到靜思精舍，和上人溫馨座談。正值青壯年的他們，扛起社會責任，用生命延續愛的力量。

「澳洲是一個難民友善的國家，他們人道主義救援的名額，每年就有大概兩萬位。」

從馬來西亞遠赴澳洲布里斯本求學，也要把這份安頓帶給更多家庭，尤其是在戰火中流亡海外的孩子，都要一步步重建信任。澳洲慈青 王依彤：「如果沒有我堅持這樣陪伴他們，創造跟他們之間的信任，或許哥哥就會永遠，可能會走上歪路，或者是更不一樣的道路去，其實陪伴這件事，我覺得一直都很重要。」

「閃耀你的光芒，總會看見憧憬未來。」

全球慈青幹部精進研習營隊活動，回到靜思精舍，與上人分享成長路上的點滴故事。菲律賓慈青 馬克博伊瑟：「2022年的時候，我只是一個在旁邊觀察，充滿好奇心的助學生，對慈濟真正的使命並不了解，但也是我的這分好奇，慢慢把我帶進慈青的行列。」

說出對已故慈濟志工蔡昇航的感念，這分愛陪伴著他，完成許多未曾想過的事情，現在更重要的，就是要帶著這份情，牽引更多人。菲律賓慈青 馬克博伊瑟：「不論未來我到世界哪一個角落，我都一定會回到保和島，陪伴帶領慈青，因為一日慈青 一生都是慈青。」

證嚴上人開示：「只要每一代每一代 ，都有這一分的愛，我也就很放心 剛剛聽到了，一位慈青在緬懷昇航，我很感動 人就是要做到，讓後面的人永遠記得你，不只是記得你，還會想起 你為人間做什麼。」

用年輕的肩膀，托住責任與使命，未來還要用一生，接續這場愛的接力。

