全球手機市場回溫！Q3生產季增9%、年增7%、前三大品牌揭曉

[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新調查，下半年手機市場迎來傳統旺季，加上品牌陸續發表新機，推升2025年第三季全球智慧手機生產數季增9%、年增7%，達3.28億支，季節性生產動能明顯成長。

TrendForce表示，第四季各旗艦品牌陸續發表新機，且有全球電商促銷備貨帶動，需求獲得支撐。然記憶體供應緊縮、價格上升，低階手機的獲利空間將先被壓縮，恐抵銷部分增長動能。TrendForce對2025年全年智慧手機產量預測為年增1.6%，不排除受記憶體影響再度下調全年預測。

觀察2025年全球主要智慧手機銷售區域表現，中國的補貼政策第一季明顯拉抬消費，隨後效益逐漸減弱，預估全年銷售將微幅年增2%，以23%市占穩居最大消費市場。印度以13%的市占名列第二，受惠需求回溫，年銷量將成長2%。第三大消費市場為北美，上半年品牌因應關稅提前備貨，下半年需求已放緩，預估全年銷售將年減1%，市占率為11%。

分析第三季主要品牌生產表現，Samsung產量近6,300萬支，季增約8%，以19%的市占維持第一名。其中價位Galaxy A系列持續走量，折疊機迭代後也獲市場正面回應，助益高階機種銷量。

Apple第三季手機產量約為5,700萬支，創歷年第三季最高，居第二名。其iPhone 17基本款「價格持平、容量升級」的策略成功，Pro系列外觀辨識度升級亦有助拉貨。Xiaomi(含Redmi、POCO)下半年藉新機發表、節慶備貨激勵出貨動能，第三季產量近4,500萬支，季增約6%，位居第三。

第四名的OPPO(含OnePlus及Realme)受惠於印度、東南亞和拉美市場銷售復甦，第三季生產數約4,000萬支，季增8%。Transsion(含TECNO、Infinix及itel)第三季成長動能主要來自非洲、亞洲的新興市場，產量突破2,900萬支，季增9%，排第五位。Vivo(含iQOO)的市占率和Transsion差距不到0.5%，旗下iQOO系列帶動中高階機種銷售，加上因應節慶需求積極備貨，第三季生產總數季增逾8%，約為2,800萬支。

