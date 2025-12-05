全球打擊兒童色情！陸媒揭灰色產業鏈 廣東情趣玩偶工廠遭關停

大陸廣東一家被指控大規模製造具有「兒童化」特徵情趣玩偶的工廠，目前已被當地政府勒令立即停止生產，並接受官方調查。據悉，這些高度客製化的玩偶透過主要的網路購物平台和社群媒體進行銷售。由於這些玩偶的客製化能力，加上部分甚至具備AI對話功能，使得線上銷售的潛在危害性引起了道德和法律層面的恐慌，大陸官方和國際社會都對此事件高度關注，並對相關的電子商務通路施加了巨大壓力。

大陸多個電商平台銷售具有兒童化特徵的情趣玩偶，目前相關商品皆已下架。（圖／翻攝微博《澎湃新聞》）

此前《澎湃新聞》歷經兩週追查，於3日獨家揭開了一條「兒童化」情趣玩偶橫跨生產、銷售的灰色產業鏈。這些玩偶擁有未成年面容，複製兒童身體曲線，在產品設計上甚至明確指向了性功能用途。記者循線追查，最終追蹤到位於廣東東莞、惠州兩地的源頭工廠。調查發現當地多家工廠生產帶有兒童色情特徵的玩偶。

根據大陸《未成年人保護法》明確規定，禁止製作、複製、發布、傳播或持有有關未成年人的淫穢色情物品。儘管現行法規未明確將情趣玩偶列入違禁品，但這類產品直接複製未成年人的身體特徵，實質上是在傳播與固化對未成年人的性幻想，可能間接刺激相關違法犯罪行為。

《澎湃新聞》3日揭露相關問題後引起社會高度重視，相關消息登上微博熱搜。（圖／翻攝微博《澎湃新聞》）

報導提到，生產廠家毫不避諱，提供多種訂製服務。商家則在電商銷售平台上通過「動漫人偶」等關鍵詞搜索，開闢銷售通路；部分商家甚至以「健身用品」名義發貨，足以說明其明知故犯，無視公序良俗與法律法規。

報導指出，地方官員對此問題「高度重視」，並已對涉事工廠展開查處。此外，大陸目前多個主要電商平台也表示「高度重視」，並將違規商品全部下架，同時將加強對違規項目巡檢與隱蔽交易識別力度。

許多商家遊走法律邊緣銷售未成年情趣玩偶，目前相關商品皆已下架。（圖／翻攝微博《澎湃新聞》）

據《BBC》4日報導，此次查處行動發生在國際社會對網路平台施壓之後。上個月，總部位於新加坡的電商巨頭Shein在經歷公眾強烈抗議後，宣布在全球範圍內禁止銷售所有性愛玩偶。同時，大陸總部的速賣通（AliExpress）也面臨來自法國當局的調查。瑞典社會服務部長格倫瓦爾（Camilla Waltersson Gronvall）向《法新社》明確表示，如果電商公司不負起責任，停止販售類似兒童的性愛玩偶，瑞典政府將會毫不猶豫地考慮進行立法干預。

儘管總部位於大陸的全球速賣通（AliExpress）曾「一再否認在任何平台上銷售性玩具」，但《路透社》報導稱，該平台最終仍封禁了一家販賣此類玩偶的賣家。這顯示在全球法規趨嚴的壓力下，各大電商平台正被迫採取更為嚴格的措施。為了防止賣家規避限制，平台正在「加強關鍵字黑名單」的審查力度，以遏止將具有高度爭議性或涉及未成年人特徵的產品上架銷售。

