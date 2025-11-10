全球抓捕沈伯洋？學者揭央視攻擊、中共用AI對付台灣手法

記者李鴻典／台北報導

中國重慶市公安局日前對民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視新聞9日發布影片「起底台獨沈伯洋」，並引述法學專家看法，聲稱中國可透過國際刑警組織等管道，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。沈伯洋回擊，央視影片充滿造謠；台灣跟中國是一邊一國，別妄想用羅織罪名方式，把手伸到台灣。學者則指出，中共用AI對付台灣：從中央電視台攻擊沈伯洋，看數位獨裁如何跨海滲透。

被央視製偽紀錄片起底，沈伯洋痛批，不要妄想用羅織罪名方式把手伸入台灣。（圖／沈伯洋辦公室提供）

成大教授李忠憲撰文指出，當中國的人工智慧學會說謊，第一個被鎖定的對象，往往不是敵軍，而是講真話的人。中國官方與研究機構已將「算力」視為AI能力的關鍵要素，中國在AI晶片／基礎運算堆疊（chips, data, talent）已投入巨大資源。

李忠憲說，台灣在算力、AI平台、監控／辨識技術（包括影像辨識、大規模資料分析）上遠遠落後，那麼在面對對手運用這類能力於資訊戰、認知戰、影像／聲音造假、監控滲透、演算法操控時，的確處於不利位置。

他直言，中共具備大量算力＋資料＋技術，可進行大規模的輿論操控、深度偽造（影像／聲音／文字）、「認知戰」策略已經相當成功，在台灣透過短影片、社群帳號、演算法散播不實或誤導資訊。

若中國運用影像辨識、聲音辨識、大數據分析、監控滲透工具，則在心理戰、滲透、偵察方面具有優勢。臺灣若算力與平台薄弱，可能較難偵測、反制、恢復。再者，監控能力也與「資料掌握」「演算法分析」有關。

李忠憲說，民主社會的資訊開放、社群多元、言論自由是優勢也是弱點：開放媒體和社群意味著更多入口可被滲透或操控。研究指出：中共利用開放社群、短影音、演算法來影響台灣年輕人、影響選舉語境。而且可以從「似是而非」開始，讓民眾潛移默化接受某些敘事、降低對敵意滲透的敏感度。這在數據量／算力充足者更易達成。

算力與技術落後意味著防禦要更依賴制度、法制、社會韌性、教育，而單靠技術反擊不足以平衡，而且不只技術，現在台灣好像什麼都沒有！

這一切抽象的技術與算力落差，終於在一場具象的攻擊中具體化：中央電視台對沈伯洋的攻擊，做了長達七、八分鐘的影片，意味中共將「數位獨裁」「影像辨識」等能力長臂深入台灣。

李忠憲表示，沈伯洋個人被設定為攻擊對象，首先表示沈被視為影響力人物或可能破壞敵方敘事。為對方在心理戰／示威戰／輿論戰中示範：任何人也可能被針對。運用數位／媒體工具擴大效果：影片、聲音、社群貼文、輿論放大。

針對沈伯洋的攻擊意味中國的資訊作戰已經更加進化，認知戰策略較為積極、個人化，針對特定人物在媒體平台進行操作。

中共的資訊戰策略正從單純宣傳、輿論擴散，轉向更高階的技術應用，演算法擴散、AI生成內容、網路機器人，影像／聲音偽造。

監控型技術（如惡意軟體、間諜程式）亦被西方情報機構提示為中共對台灣及其他民主體系的潛在工具。

在這樣的背景下，透過中央電視台針對沈伯洋進行視覺／聲音操作，確實具備示威與潛在控制意味，傳遞訊息給台灣社會：

1. 我們對此有能力。

2. 每個人都可能成為目標，中國有監控台灣所有人的敘事環境。

3. 中國利用龐大的算力，將會在台灣部署類似中國大陸那種「天網：影像監控＋社會信用體系」的系統。

李忠憲進一步指出，目前中國的算力大概是台灣的幾千倍，台灣如果改變選舉制度，中國利用不在籍投票（以及後續總總的方法），台灣就會變成喬治亞，有選舉，但已經不再是民主的國家，自由跟人權會受到嚴重的侵蝕。「算力是他們的武器，懷疑是我們的自由。在AI可以說謊的時代，不被馴化，就是抵抗」。

