全球投資人搶進美股 那斯達克擬推「全天候交易」

那斯達克申請推出全天候交易機制。

全球大型交易所那斯達克（Nasdaq）向美國證券交易委員會（SEC）提交申請文件，準備推出股票「全天候交易」機制，申請平日一天23小時交易，希望掌握全球投資人對美國股票持續升溫的需求。

數據顯示，美國股市目前約占全球上市公司總市值的三分之二，外國投資人持有的美國股票總額，去年已達17兆美元。隨著投資人分布越來越國際化分屬不同時區，對於能在非傳統交易時段進行交易的需求也明顯增加。

那斯達克計劃將股票及指數股票型基金（ETF）的交易時間，從現行的一天16小時延長為23小時。目前那斯達克平日交易時間，分為盤前、正常盤與盤後三個時段。未來若改為「23小時、每週五天」的交易模式，將調整為日間與夜間兩個交易時段，中間保留1小時進行系統維護與結算作業。

支持全天候交易的倡議者認為，這將讓投資人，特別是美國以外地區的投資人，能更即時因應在正常交易時間以外發生的事件。不過，華爾街主要銀行持審慎態度，擔心流動性下降、波動性升高，以及投資報酬的不確定性。

除了那斯達克，紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所Global Markets近期也宣布，計畫推動股票全天候交易。