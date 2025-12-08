全球抗藥性危機升高！花蓮慈濟醫院守住台灣東部醫療防線
在全球抗生素抗藥性問題持續加劇之際，WHO今年以「立即行動：保護我們的現在，保障我們的未來」作為抗微生物製劑抗藥性認知週的主題。身為東部唯一的醫學中心，花蓮慈濟醫院不僅是區域重症照護樞紐，更是「感染管制與抗生素管理卓越計畫」的主責醫院，串聯多個東部院所，建立抗生素使用規範。
在團隊的努力下，花蓮慈濟榮獲「團體卓越績優獎」與「醫學中心創意優等獎」，更持續響應政府的抗生素抗藥性管理行動計畫；今年再度呼應全球議題，讓抗藥性的防線從醫院延伸到家庭與社區。
推動社區衛教與噬菌體療法 花蓮慈濟成東台灣抗藥防治關鍵力量
花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，推動本次展覽的核心，是希望「從孩子到長者，在未來仍能擁有有效的救命藥物」。抗生素並非無所不能，若使用不當，原本能治癒的感染就可能演變成無藥可醫的局面。為此，花蓮慈濟醫院希望透過這次的展覽，讓民眾了解抗藥性議題，並學習到如何正確服用抗生素。
林院長進一步指出，花東地區的醫療環境具有特殊挑戰──長照與精神療養機構較多，住民因反覆感染而長期使用抗生素，使抗藥性累積的速度更快；且機構與醫院間的人員轉介，也容易造成菌株在不同場域流動。因此，東部醫療院所必須比其他區域更加謹慎。
儘管如此，在醫師、藥師及社區藥局的合作，以及民眾願意接受衛教的努力下，花蓮慈濟仍成功展現亮眼成果。林院長特別舉例說明，花蓮慈濟臨床病理部在陳立光教授帶領下，發展出以「噬菌體」清除特定抗藥性細菌的技術，不只能降低院內抗藥菌的傳播，也協助多位重症患者康復，成為東台灣抗藥性防治的亮點。
嚴謹監測、精準治療 以最高標準實行抗藥性管理
除此之外，花蓮慈濟在抗藥性管理上更採取了極高標準。感染科黃妙慧主任表示，院內對特殊抗生素有嚴謹審查制度，檢驗科會迅速提供藥物敏感性結果，協助醫師調整治療方向；感控團隊則持續監測院內菌株變化，並針對高風險個案，如來自長照與精神療養機構者，進行主動篩檢以降低傳播風險。
她坦言，後疫情時代的抗藥性挑戰比以往更嚴峻。例如克雷伯氏菌與鮑氏不動桿菌等格蘭氏陰性菌，常同時對多種抗生素不敏感，讓照護變得更加困難。然而，黃主任也強調，只要透過快速診斷、跨科整合與嚴謹的用藥流程，仍能有效控制抗藥性。
從疫苗到日常用藥：全民一體共同防堵抗藥性
那麼，究竟要如何延緩抗藥性的蔓延呢？黃妙慧主任指出，許多抗藥性的起點其實源自日常錯誤觀念，例如將抗生素誤當成「感冒特效藥」，或症狀稍好轉就擅自停藥，讓細菌在反覆的藥物壓力下逐漸學會抵抗，並在家庭與社區中擴散。
今年展覽特別加入預防醫學內容，正是希望透過「避免感染」來減少抗生素被使用的機會。許多細菌感染起於病毒感染後的併發症，例如流感後的細菌性肺炎。若能提高疫苗接種率，就能降低重症與住院機會，自然也能減少抗生素使用。林欣榮院長進一步呼籲，民眾在日常應落實「四不一要」──不主動要求、不吃別人的藥、不自行停藥、不自行買藥，要遵守醫囑──看似複雜，卻是每個人都能做到、也最能有效延緩抗藥性的行動。
抗藥性防治絕非醫院單打獨鬥。從醫療院所、基層診所，到長照機構、家庭與社區，每一個環節都牽動抗生素的未來。花蓮縣衛生局提醒，醫療端應避免因「求快」而濫開抗生素，政府也會協助基層提升精準診斷能力，以減少不必要的處方。花蓮醫師公會周朝雄理事長則強調，醫護與民眾需共同落實正確用藥，才能確保下一代仍有救命藥物可用。唯有讓正確知識從醫學中心持續向外傳散，並落實在每一次看診與每一天生活中，才能真正減少不當用藥，為花東、也為下一代守住抗生素的珍貴資源。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為全球抗藥性危機升高！花蓮慈濟醫院守住台灣東部醫療防線
