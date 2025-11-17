全球抗議潮！菲律賓幽靈防洪工程惹民怨 墨西哥暴力衝突逾120傷

編譯曾宜婕／綜合報導

全球各地似乎都出現抗議潮！菲律賓於周日在首都馬尼拉展開為期3天的抗議遊行，第一天上街抗議人數高達2.7萬人。地球另一端的國家墨西哥，15日在國內各城爆發大規模抗議遊行最終演變成暴力衝突，抗議民眾向警方丟擲石塊，警方則以盾牌、警棍和滅火器回擊，導致逾120人受傷。

墨西哥於16日爆發大規模抗議遊行。（圖／翻攝自X平台@GuacamayanLeaks）

「防洪工程」貪污惹怒菲律賓人民

菲律賓這場抗議源自於人民不滿政治官員的「貪腐」行徑，菲律賓作為經常遭受颱風侵襲的國家，國內卻充滿不合格的「防洪工程」，導致颱風過境後災情慘重。據報導，許多由政府資助的防洪工程被揭露建造不符規定且「品質低劣」，其中有數項工程「沒有完工」，有些甚至「根本不存在」。事實調查委員會揭露，許多政治高層接受建築公司的回扣，幫助這些公司得標且不用負相關責任。

廣告 廣告

今年9月，菲律賓就因政府高層的貪腐問題，導致數萬人上街抗議引發暴力衝突，在海鷗颱風和鳳凰颱風相繼侵襲菲律賓後，總死亡人數逾259人，數百萬人流離失所，「防洪工程」問題再度浮上檯面。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）為了平息民眾怒火，在13日表示已經對相關嫌疑人提起訴訟，並承諾涉案官員將會在聖誕節前入獄。

墨西哥首此由Z世代主導的抗議遊行

據衛報報導，墨西哥15日的集會是首次由Z世代主導的抗議遊行，各地民眾為了表達對政府貪腐和毒品暴力的不滿上街抗議，許多民眾拿著航海王旗幟聲援，聚集在總統薛恩鮑姆（ Claudia Sheinbaum）辦公室前的索卡洛廣場（Zocalo Plaza）。一開始原本是和平的抗議遊行，但途中有民眾向警方丟擲石塊後警方進行回擊，最終演變成暴力衝突，造成100名員警和20位民眾受傷。

此外，現場有許多民眾到場聲援先前中槍身亡的墨西哥米卻肯州的烏魯阿潘（Uruapan）市長羅德里格斯（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）。羅德里格斯在11月初參加亡靈節活動時，遭槍手暗殺連中7槍後傷重不治，他生前曾領導打擊販毒組織。現場有抗議民眾表示：「他被殺是因為他派警員打擊犯罪分子，他有膽量與他們對抗。」對此次抗議遊行，墨西哥政府稱這些遊行很大程度上是由右派政治對手組織，並透過機器人在社群上進行宣傳。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普髮夾彎支持「公開」艾普斯坦案！嗆全是瘋子騙局、呼籲自家人投同意

俄烏有望換1200戰俘！芬蘭總統：今年停火不樂觀 川普是普丁溝通唯一解

中日局勢升溫！中國稱「依法維權巡航」 日本證實4海警船闖釣魚台海域

川普也投降！難擋通膨民怨 髮夾彎調降200項食品關稅

