全球抗議潮！菲律賓幽靈防洪工程惹民怨 墨西哥暴力衝突逾120傷
編譯曾宜婕／綜合報導
全球各地似乎都出現抗議潮！菲律賓於周日在首都馬尼拉展開為期3天的抗議遊行，第一天上街抗議人數高達2.7萬人。地球另一端的國家墨西哥，15日在國內各城爆發大規模抗議遊行最終演變成暴力衝突，抗議民眾向警方丟擲石塊，警方則以盾牌、警棍和滅火器回擊，導致逾120人受傷。
「防洪工程」貪污惹怒菲律賓人民
菲律賓這場抗議源自於人民不滿政治官員的「貪腐」行徑，菲律賓作為經常遭受颱風侵襲的國家，國內卻充滿不合格的「防洪工程」，導致颱風過境後災情慘重。據報導，許多由政府資助的防洪工程被揭露建造不符規定且「品質低劣」，其中有數項工程「沒有完工」，有些甚至「根本不存在」。事實調查委員會揭露，許多政治高層接受建築公司的回扣，幫助這些公司得標且不用負相關責任。
今年9月，菲律賓就因政府高層的貪腐問題，導致數萬人上街抗議引發暴力衝突，在海鷗颱風和鳳凰颱風相繼侵襲菲律賓後，總死亡人數逾259人，數百萬人流離失所，「防洪工程」問題再度浮上檯面。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）為了平息民眾怒火，在13日表示已經對相關嫌疑人提起訴訟，並承諾涉案官員將會在聖誕節前入獄。
墨西哥首此由Z世代主導的抗議遊行
據衛報報導，墨西哥15日的集會是首次由Z世代主導的抗議遊行，各地民眾為了表達對政府貪腐和毒品暴力的不滿上街抗議，許多民眾拿著航海王旗幟聲援，聚集在總統薛恩鮑姆（ Claudia Sheinbaum）辦公室前的索卡洛廣場（Zocalo Plaza）。一開始原本是和平的抗議遊行，但途中有民眾向警方丟擲石塊後警方進行回擊，最終演變成暴力衝突，造成100名員警和20位民眾受傷。
此外，現場有許多民眾到場聲援先前中槍身亡的墨西哥米卻肯州的烏魯阿潘（Uruapan）市長羅德里格斯（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）。羅德里格斯在11月初參加亡靈節活動時，遭槍手暗殺連中7槍後傷重不治，他生前曾領導打擊販毒組織。現場有抗議民眾表示：「他被殺是因為他派警員打擊犯罪分子，他有膽量與他們對抗。」對此次抗議遊行，墨西哥政府稱這些遊行很大程度上是由右派政治對手組織，並透過機器人在社群上進行宣傳。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
川普髮夾彎支持「公開」艾普斯坦案！嗆全是瘋子騙局、呼籲自家人投同意
俄烏有望換1200戰俘！芬蘭總統：今年停火不樂觀 川普是普丁溝通唯一解
中日局勢升溫！中國稱「依法維權巡航」 日本證實4海警船闖釣魚台海域
川普也投降！難擋通膨民怨 髮夾彎調降200項食品關稅
其他人也在看
不滿毒品暴力犯罪猖獗 墨西哥千人上街抗議
不滿毒品、暴力犯罪猖獗，墨西哥有數千人走上街頭，抗議政府腐敗，要求總統薛恩鮑姆負起責任，結果爆發衝突，造成120人受傷，其中多數是警察。另外菲律賓首都馬尼拉，也有大規模示威，數十萬民眾抗議防洪建設涉及貪污，要求政府徹查，並對涉案官員與國會議員追究責任。公視新聞網 ・ 3 小時前
巴西COP30 貝倫街頭萬人陳情
好幾萬名，來自世界各地的原住民、青年朋友、以及環保團體走上街頭，這個地點在今年、聯合國氣候變遷大會的舉辦地、貝倫，大家在擴音器下起舞，這是近年來，相關氣候峰會上，第一次出現的大規模抗議行動。現場...大愛電視 ・ 11 小時前
風災後不只送物資 泓德能源深耕校園植樹與能源教育強化地方韌性
泓德能源（股票代號：6873）於丹娜絲颱風重創南部之際即刻投入災後行動，近期更攜手綠色冀泉與雲林科技大學推動「綠色碳公益模組計畫」，支持校園植樹與能源教育，展現企業在地韌性與永續行動的實踐。泓德能源串聯教育、文化、生態與社區夥伴，以「國際智慧電力公司」為目標，持續以行動落實「智慧綠能、隨手可得」的品牌願景，打造企業永續與地方共好典範。品觀點 ・ 7 小時前
響應運動回饋教育 何昱奇領1萬捐200萬
[NOWnews今日新聞]普發萬元ATM領現首日，全國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾，捐出普發現金1萬元，並號召全台運彩公會會員與運彩經銷商，響應立法委員羅廷瑋「以運動回饋教育」倡議，捐贈台中向上國中三...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
更保募鞋贈弱勢出監受刑人（2） (圖)
台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，17日在法務部舉行贈鞋儀式，將募集的4000雙運動鞋贈予矯正署，再由矯正機關轉送給經濟弱勢出監受刑人，讓他們可以帶著尊嚴邁出復歸社會的第一步。矯正署長林憲銘（圖）致詞感謝民間善舉。中央社 ・ 4 小時前
旅客偏好東琉線 鹽琉線大福航運18日起暫停航
（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）往返小琉球船運公司大福航運，明天起暫時停航，鹽琉線僅剩聯營處每天來回1航次。依海巡署統計，10月東琉線載客人次約28萬4254人次，鹽琉線載客人次約1萬5151人次。中央社 ・ 4 小時前
曝林佳龍9月低調訪法 日媒：外長出訪異常多對台「意義重大」
日媒今日（11/16）觀察發現，我外交部長林佳龍上任將近1年半來，已接連造訪日本、菲律賓及歐美多國，數量異常之多。專家指出，台灣外長的出訪已踏出超越以往界限的一步，對台灣意義重大。太報 ・ 1 天前
菌絲體環保包材 降少汙染資源永續
環保永續越來越重要，國際間不少企業都陸續響應，可以在一些產品看出端倪，像是營養價值高的菇類，竟然也變成塑膠包裝的替代品，比利時有一家公司，利用真菌的菌絲體，製造輕巧、牢固，又可完全天然分解的環保...大愛電視 ・ 11 小時前
花蓮「最美賽道」11／22登場！5千跑者齊聚 交管細節看這裡
一年一度的花蓮太平洋縱谷半程馬拉松將在22日清晨熱鬧登場，預計吸引逾5000名跑者參賽，由於賽道串連美崙地區太平洋與縱谷間景觀道路，主辦單位確保民眾與參賽者安全，當天會在賽道沿線祭出交通管制措施，請鄉親配合現場交管人員指揮繞道通行。中時新聞網 ・ 12 小時前
宇藝設計：光的軌跡 時間的樓梯 老屋新生後的現代企業風景
在城市中，總有一些角落藏著時光的痕跡，那些不被喧囂侵擾的靜巷老樓，彷彿正等待著一場動人蛻變。本案正是一棟位於台北仁愛路、已有四十年歷史的樓中樓舊宅，經由宇藝設計重新梳理動線與結構，轉化為具備辦公、接待與短住機能的多元空間，讓老屋與當代企業的精神於此交會，光影與記憶緩緩鋪展一段新的故事。住宅美學 ・ 5 小時前
俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電
（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停電。中央社 ・ 6 小時前
車牌被冒用 史島9旬翁收數千元過路費與罰單
一位91歲的史島老翁通常僅在住宅附近開車，卻於近日收到數千元的過路費帳單和罰單。經警方調查發現，有人盜用了這位老翁的車牌...世界日報World Journal ・ 9 小時前
影后也有叛逆期！楊謹華聯考前偷偷去溜冰「大人以為去圖書館」
金鐘視后楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在Hami Video全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，並且一連霸榜兩周，16日迎來精彩大結局！得知作品受到觀眾熱烈支持，楊謹華開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」中時新聞網 ・ 1 天前
痔瘡—現代文明病的難言之隱，專科醫師籲：選擇正確診斷與先進治療是關鍵
在步調快、壓力大的現代社會中，久坐、飲食西化已成為常態，一種普遍的「文明病」——痔瘡Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 7 小時前
羽球》澳洲公開賽明開打 周天成、麟榤配出擊
2025年澳大利亞公開賽明天開打，臺灣頂尖好手齊聚雪梨，單打一哥周天成、一姐邱品蒨，李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤、謝沛珊／洪恩慈等雙打組合都要在年度BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯盟）世界巡迴賽最終站力拚佳績。TSNA ・ 8 小時前
高市早苗一句「台灣有事」激怒中國封鎖旅遊 中日關係亮紅燈完整時間軸一次看懂
日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會上指出，若「台灣有事」危及到日本且達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊，引發中國不滿升級外交狀態，不但駐日外交官先在網路上開嗆「斬首」，甚至中國更宣布要在黃海展開實彈射擊演練。其實除了高市過去的發言之外，10月底的「史上最大軍演」可能都是導火線。《鏡報》整理這次中日雙方之間的爭論，帶您一次了解事發至今的完整始末。鏡報 ・ 9 小時前
美駐日大使酸薛劍「沒訓練好的狗」謝長廷：恐還冒犯到狗
日本首相高市早苗明確表態「台灣有事」壹說引起後續效應，中國外交部發布旅遊、留學警示，駐大阪總領事薛劍更是揚言要斬首高市早苗，而在中日緊張之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也加入戰局，發文暗酸對方與其是戰狼，更像是一隻沒訓練好的狗，我國前駐日代表謝長廷則發文表示讚賞這種「美式幽默」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
彰化芬普尼雞蛋外流 中市衛生局公布海線35家下游店家名單
彰化文雅畜牧場生產雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法移動管制、禁止出貨，台中市食品藥物安全處10日在「龍忠蛋行」驗到來自文雅畜牧場雞蛋，對此，民進黨市議員陳俞融、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜及蕭隆澤，要求衛生局長曾梓展公布35家下游名單，曾梓展稍後在議場當眾念出35家業者名單，並公布在台中市重大食安議題專區。議員朱元宏關心芬普尼毒蛋議題，對於衛生局食品藥物安全處日前於梧棲龍忠蛋行查獲一批芬普尼毒蛋外流，積極要求廠商下架並封存表示肯定。對此，市長盧秀燕表示，市府同仁採取3步驟，積極查獲、主動通報、主動要求下架，守護食品安全。盧市長表示，食安處稽查密度夠、同仁也非常盡責，因雞蛋為人民生活中不可或缺的食物，這次在中央和彰化縣政府尚未接獲消息前主動查獲，同時現場要求下架值得肯定。衛生局長曾梓展指出，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，當場已要求下架並進行抽驗，後續將檢具相關事證提供彰化縣政府移請彰化地檢署併案偵辦。陳俞融要求市府應主動公布毒蛋流台灣好新聞 ・ 8 小時前
館長遭控職場性騷！勞動部：依法查明屬實可罰百萬
政治中心／林彥君 簡士峯 台北報導網紅館長陳之漢，遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒，不只被指控收受境外資金，還疑似涉及職場性騷擾。爭議曝光後，勞動部已請新北市勞工局介入調查，而館長也在直播中強硬反擊，如今更傳出有網友號召走上街頭挺館長，讓整起風波越滾越大。民視 ・ 6 小時前
以軍在黎巴嫩朝聯合國維和人員開火 幸無人受傷
（中央社貝魯特16日綜合外電報導）聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天表示，以色列軍人在黎巴嫩南部一處軍事據點附近朝維和人員開火，幸未傳出有人員傷亡。中央社 ・ 9 小時前