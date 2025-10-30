全球掏金熱！南韓12年零囤金 央行親揭下一步

南韓央行已連續12年暫停增持黃金，如今宣布將密切觀望市場，考慮增持黃金。（示意圖／翻攝自Pixabay）





全球央行積極增持黃金，掀起掏金熱！以對沖地緣政治風險，不過南韓央行已連續12年暫停增持黃金，如今宣布將密切觀望市場，考慮增持黃金。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，南韓央行自2013年後，連續12年暫停增持黃金，儲備量停在104.4噸，導致其全球排名一路從當年的第32名跌至如今為第41名。

調查指出，南韓大部分民眾預計未來12個月央行的黃金持有量將增加，另外也有人預測其自身的黃金持有量也將增加，南韓執政黨議員鄭日永、安度傑指出，「只有南韓央行沒有增持黃金」，南韓央行行長李昌鏞曾表示，「短期內沒有增持黃金的計畫」，如今宣布處於「觀望」狀態，考慮增持黃金儲備。

在黃金價格蠢蠢欲動、分析師預測金價將飆破4800美元的時刻，南韓央行的觀望態度，被市場專家痛批「恐導致長期錯失良機！」，隨著聯準會降息趨勢愈發明顯，美元走弱可能會推高金價。

南韓央行坦言，過去十年，標準普爾500指數狂漲158%，而金價漲幅僅71%，認為黃金報酬率不佳；韓國外匯存底近年來一直在減少，難以考慮分散購買其他資產；2011年央行大量買入黃金後，飆升至1900美元，金價曾在2015年大暴跌至每盎司1100美元。