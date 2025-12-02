全球排名第2！國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」

記者柯美儀／台北報導

2025年國際國中科學奧林匹亞競賽傳捷報，我國獲4金2銀佳績。（圖／教育部提供）

第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽由俄羅斯主辦，成績於昨（1）日晚間揭曉，在24個國家（地區）、125名參賽學生中，我國代表隊6位學生共4金2銀佳績，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，成績國際排名為第2名，僅次於主辦國俄羅斯。

本次競賽代表隊學生建中林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌，建中姜翔、高雄中學康睿騰獲得銀牌。教育部長鄭英耀獲知好消息後也立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。

國際國中科學奧林匹亞競賽中，建中林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌，建中姜翔、高雄中學康睿騰獲得銀牌。（圖／教育部提供）

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金19銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀3銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀。另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得教育部新台幣20萬元、10萬元獎學金。

國教署表示，我國將持續選訓學生參賽，讓學生增加海外競賽經驗並拓展國際視野，期盼增加與各國科學教育發展的交流與合作機會。

