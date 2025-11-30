〈 全球探索 〉台灣有事？ 陸揭戰勝國敘事
■丁仁方
日本首相高市草苗日前在國會「台灣有事」答詢，引發中國大陸與日本緊繃之際，大陸國家主席習近平十一月廿四日與美國總統川普通話中強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，直接對美、日、台操作「台灣地位未定論」都將了一軍。
高市早苗十一月七日在國會答辯中稱「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」、可行使「集體自衛權」的一席話；北京認為這是公然對台灣海峽進行武力干預，中日關係急轉直下，觀光、經貿交流都在逐步冷卻中。
廿四日，川普致電習近平。根據中共官媒報導，習提出「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，亦即台灣問題早在二戰結束時，就由戰勝國決定。
戰勝國敘事 台灣歸中國
進一步言，根據《波茨坦公告》第八條「竊據中國之領土，如滿洲、台灣、澎湖列島等，必須歸還中國」。日本戰敗投降，把台灣的主權交給中華民國實質接收。這是戰爭的結果，也才有台灣光復。
美中元首通話後，高市早苗十一月廿六日在國會出席黨魁辯論指出根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權」，關於台灣的法律地位，日本「沒有立場作出認定」。她還說「與台灣的關係是作為非政府間的務實關係來維持的」。
然而，一九五一年的《舊金山和約》，當時的中國大陸、蘇聯皆未參與。從《舊金山和約》延伸另一套「台灣地位未定論」的冷戰時期敘事架構，中國大陸認為對其不具拘束力。
對美國而言，習近平說「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」；從戰勝國觀點出發的「同盟國敘事架構」，矛頭指向美國操作「台灣地位未定論」「冷戰敘事架構」，已是意在言外。
對民進黨政府而言，不承認台灣光復，等於自己放棄了二戰後台灣地位的解釋權，如何面對一九四五、台灣歸還中國的戰勝國安排？今年，北京高調紀念抗日戰爭、紀念台灣光復八十周年，取得台灣問題解釋主導權。
否認光復 綠自棄解釋權
對日本來說，日本是二戰的戰敗國，降伏書清楚載明台灣交給中國，如今有何立場對台海行使集體自衛權？高市早苗即使稱援引《舊金山和約》稱「日本沒有立場對台灣法律定位作出認定」也不能延伸解釋為「台灣地位未定論」。主要有理由有二：
其一，一九七二年日本與中國大陸恢復邦交，雙方簽署了四個政治文件，日本承認並遵循《波茨坦公告》第八條的立場，即接受大陸重申「台灣是中國領土」的立場。
其二，若日本認台灣一直處於「地位未定」的狀態？試問，在一九七二年與日中復交前，日本如何與中華民國維持邦交？難道日本是和一個主權未定的空殼維持正式外交關係嗎？豈不自相矛盾！
再者，高市重申「日本與台灣的關係是作為非政府間的務實關係來維持」，就更沒立場再去說「台灣有事，就是日本有事」；而且，每年都有許多日本國會議員訪台、且頻繁拜會我政府高層，又算不算官方往來？還要不要繼續？高市的論述，對台灣好嗎？
中國大陸把台灣問題拉到「戰後國際秩序重要組成部分」，且立場堅定；但高市目前在日本的國內民調居於高處，也暫無退讓跡象，兩方後續會各自出手，但最後終究有一方要退。過程中，台灣最好謹言慎行。
陸日互不退讓 台應謹慎
賴清德總統則選在中日矛盾擴大之際，投書美國華盛頓郵報，又大動作提召開國安會議、舉行記者會，宣布未來八年加碼一點二五兆台幣國防特別預算案。賴加碼軍購完全符合美方期待，包括呼應川普的「和平必須靠實力」、以「台灣之盾」呼應美國希望台灣打造為「刺蝟島」等。
持平而論，賴總統實在無需再另提其他多餘論述。其一，賴提及大陸「以二０二七年完成『武統台灣』的準備為目標」。過去，二０二七只是媒體報導美國軍方某些人士的研判，現在賴卻以總統身分肯定外媒說法？一來造成民眾疑慮與恐慌，二來，若要反武統，軍購武器項目與完成部署時間，就完全不一樣了。
其二，賴還提要對中共「在地協力者」予以嚴懲；以及劃出反對「一國兩制台灣方案」的紅線，針對政黨、法人團體、民間社團等與中國大陸進行交流及政治對話，要建立制度性規範等。
但是，「在地協力者」框架大、定義模糊，誰來認定？賴過去就說過「九二共識」就是中國大陸詮釋的「一國兩制」；現在，「九二共識」與「一國兩制」的區別要如何界定？踩了「一國兩制」紅線的是國民黨嗎？
依民進黨「民主對抗威權」敘事邏輯，破壞團結的就是「在地協力者」、「九二共識」就是「一國兩制」，即使法理上兩岸並未分裂，但要硬拗「一中」形同「賣台」？說穿了，這些都是民進黨在內部區分敵我的進一步鋪陳。
綠顧基本盤 續打抗中牌
從賴總統今年三月發布十七項策略，到綠營發動大罷免迄今，「抗中保台」就一直緊握在手，而還會一路經過二０二六年九合一選舉、直到二０二八大選，即使邊際效益持續遞減，但民進黨仍認為對鞏固內部基本盤還有效。民進黨若無法跳脫價值意識型態，對兩岸形勢判斷只會離現實愈離愈遠。
對國民黨來說，也主張國防自主，對美軍購是目前兩大黨共識，不可能反對，也很難阻擋。但面對民進黨政府國防支出明年占ＧＤＰ百分之三點二，二０三０年增加到百分之五的目標，除了從財政壓太大的角度提出批評、監督外，特別是要從台海和平著眼，強調兩岸首要在降低衝突，才能減緩台灣愈來愈沉重的軍備負擔。
（南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方口述，記者趙家麟採訪整理）
