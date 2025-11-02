〈全球探索〉大陸已向前 綠還跨不過坎？

美國總統川普（左）亞洲行，在韓國釜山會晤中國大陸國家主席習近平（右），雙方未提及台灣問題。（路透社）

馬群傑

美國總統川普結束亞洲之行 ，全球聚焦的韓國釜山美中峰會，並沒有提到台灣議題。川普此行主要想著墨於重組美國價值鏈、商業利益，卻沒有完整配套，行程流於蜻蜓點水。但大陸對台灣問題似已游刃有餘，對國際治理亦已了然於胸！

川普重返白宮後，呈現強烈的新孤立主義、單邊主義執政風格；對川普來說，提不提台灣，無所謂。政治上，台灣並非重要；但錢很重要，台灣該繳的都不能少。

亞洲，必然是川普未來任期內的關注重點，但對台灣不一定好。川普上任迄今還不到一年，台灣已受到很多傷害，包括關稅施壓、迫使台積電及相關產業鏈赴美等，要求台灣編列更多軍購經費，卻又有意無意的遲不到貨。

川普上台後台灣受很多傷害

美中元首釜山會晤未提到台灣議題。對北京而言，處理台灣問題已游刃有餘，無需川普表態；對華盛頓而言，此時美中談判已相當複雜，再提台灣問題恐怕將更不可收拾。

廣告 廣告

民進黨政府本來期待川普，對台灣能釋出更多有關主權維護的強硬宣示，但顯然是對川普政府決策思維的不了解。民進黨政府的過度期待，正反映出客觀的國際局勢與賴的主觀期待，已出現很大落差。

民進黨政府或許希望日本新首相高市早苗能為台灣多說一些話？結果也並不如預期。十月廿八日美日峰會中，新手上路的高市早苗亦僅原則性重申「台海和平穩定的重要性」而已，沒有更多的著墨。

至於要如何維護台海和平，什麼是合理的國防預算？台灣朝野認知顯然有很大的不同。賴清德總統十月廿八日出席「美國以色列公共事務委員會」活動時表示「以實力帶來真和平」；翌日主持將官晉任授階典禮致詞時又強調「投資國防就是投資和平」。

同日，中國國民黨主席當選人鄭麗文則公開反對國防預算沒有上限。她表示，台灣應該要有合理的國防預算，但不是讓軍備競賽惡性不斷升高，這對台灣安全沒有幫助。台灣不是印鈔機，也不是提款機。

中國國民黨全代會一日上午在台北成功高中體育館舉行，新任黨主席鄭麗文發表演說。（中央社）

鄭麗文反對國防預算無上限

台灣二０二六年國防預算高達九四九五億元，占ＧＤＰ百分之三點三二。十年間台灣的的國防預算增加將近三倍，很大一部是被動配合美國要求。美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧日前甚至還表示，台灣軍費應增至ＧＤＰ的百分之十。賴總統則承諾將先達到ＧＤＰ百分之五的目標。

然而，無止境的軍備競賽，不僅超過台灣財政負擔，也會產生嚴重排擠效應，影響民生、教育及社會資源。所謂「以實力帶來真和平」，僅適用於實力相當的強權，但兩岸軍力差距太懸殊，台灣的國防預算即使加到ＧＤＰ的百分之百，也難以抗衡對岸。

再者，有部分西方評論認為，台灣加強軍備可以讓大陸評估犯台代價而得到嚇阻？這也與事實有很大出入，而且是評估兩岸情勢的一大盲點。因為，中國大陸對兩岸統一， 從來不以金錢利益做衡量，而是從主權完整、歷史定位出發，可不計代價。

再觀察台灣爭取國際話語權方面，賴政府一再強調「民主價值」、「民主對抗威權」；但現實中，台灣在國際露臉的空間已愈來愈少，甚至比烏克蘭總統澤倫斯基還不如。台灣的國際處境比過去更加邊緣化。

中國大陸十月廿五日上午在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80週年大會」。圖為大會現場。（中央社）

台灣國際處境已更加邊緣化

近期，北京對台政策動作頻頻。首先，剛閉幕的中共中央四中全會，審議通過「第十五個五年規劃的建議」，揭櫫大陸未來五年經濟社會發展的主要目標藍圖。其中，在對台部分強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

其次，廿四日，大陸全國人大常委會表決通過，以法律形式設立「台灣光復紀念日」；廿七日，大陸常駐聯合國代表團在紐約聯合國總部舉辦「紀念台灣光復八十周年，維護聯大第二七五八號決議權威」會議，積極鞏固國際社會堅持一個中國的格局。

第三，大陸國台辦正式開闢「臉書」帳號，且將例行記者會從每月兩次加密為每週一次外，廿六日起連續三天署名「鍾台文」在新華社以「台灣問題的由來和性質」、「兩岸關係發展和統一利好」、「祖國必然統一勢不可擋」為題發文，密集重申促統。

第四，大陸除了懸賞我國防部政戰局心戰大隊官兵外，重慶市公安局十月廿八日還公告，對民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家」犯罪立案偵查。

綜合來看，大陸對台政策，延續和平統一、一國兩制政策基調，但已不陷於政治上鬥嘴，而是跨過國共相爭的負面論述，正面承接歷史話語權，要從主權、法理上強調兩岸同屬一中的正當性與的不可分割性，並著眼於未來國家統一的藍圖擘劃。

大陸已向前，綠還跨不過坎

相對的，民進黨政府卻不要台灣光復那段歷史，自己拋棄對歷史主權的詮釋權的優勢，在歷史的時間軸上，還倒退到國共鬥爭、老蔣反共、白色恐怖年代。當對岸已主動向前，台灣卻還跨不過歷史負面情境的坎，非常可惜。

至於沈伯洋被重慶市公安局以「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，對沈伯洋而言，或許在綠營內部有其優勢，從對抗北京的角色而言，也可能得到美國一些肯定，但「對個人有利，對台灣卻不利。」

從沈伯洋案看出，北京對台獨勢力，已經從過去一慣的政治處理、針鋒相對；現在則定位為「國內事務」，進行地方執法、降維打擊。

國民黨主席選舉結果由鄭麗文勝出，民意走向已經很清楚，亦即在兩岸與國際情勢的快速變動中，希望台灣要向前看，主動解開兩岸僵局，進行交流、對話；但不諱言，藍營內部、非綠陣營仍有一股「與對岸靠太近」的質疑聲。鄭麗文現象將如何引領國民黨？未來會有什麼發展？值得繼續觀察。

（台南大學行政管理學系教授馬群傑口述，記者趙家麟採訪整理）