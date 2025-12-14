〈全球探索〉東北亞緊繃 台在風暴核心

韓國最大的安全威脅來自朝鮮。緩和韓半島局勢，李在明需要美中支持。 （路透）

趙文志

東北亞局勢近期趨於緊張。日本首相高市早苗十一月七日在國會詢答時的「台灣有事」論述，隨即引發中（中國大陸）、日外交爭端，除了雙邊經貿、旅遊受波及，近日的雷達照射日機、中俄戰略轟炸機聯合巡航，區域的軍事對峙氣氛升溫，而台灣則始終處於潛在風暴核心。

韓國總統李在明面對中日矛盾，抱持不介入、不選邊站的立場，但近日因為電子入境卡的國家選項中使用ＣＨＩＮＡ（ＴＡＩＷＡＮ）引發熱議。賴清德總統則公開喊話韓國「尊重台灣人民意志」。

但韓國外交部回應「堅持推動韓台非官方、實質合作的立場」。韓國電子入境卡於今年二月啟用，出入境國家選項的「ＣＨＩＮＡ（ＴＡＩＷＡＮ），對於台灣賴政府的反彈，李在明政府以靜制動。

入境卡選項 韓以靜制動

其實，李在明對台海兩岸的態度，即不得罪中國大陸、沒必要介入兩岸事務。今年五月，李在明在總統大選期間受訪時，被問及若中國大陸武力犯台，是否會協助台灣？李在明則回說「要等外星人入侵地球時才會思考此事。」

李在明上任以來，試圖修補前任總統尹錫悅對中強硬立場，強化對中外交與經貿交往，務實深化韓中關係。李在明政府外交上相對貼近北京，其實，背後也有降低朝鮮半島衝突的戰略上位思考。

朝鮮領導人金正恩兩年前就表態放棄南北韓和解，並將韓國視為敵對國家，還拆掉了統一門，中斷兩韓溝通。李在明近日再提韓半島的和平統一願景，並提議恢復南北韓聯絡管道，重新回到談判桌上。

李在明希望緩和韓半島緊張態勢，終究還是需要中、美的支持。中國大陸對朝鮮具有實質影響力，李在明修補、深化韓中關係，也深知韓國很難靠自己力量抵擋朝鮮軍事威脅，必須同時鞏固韓美同盟關係才能得到安全支撐。

緩和半島緊張 需要美中

日本首相高市早苗十月廿一日上任以來，日中關係急轉直下，中日韓峰會原計畫明年元月舉行，但北京已經拒絕。李在明夾在日中之間，不介入、不選邊站、不調停、不做和事佬，而是採取兩線並進策略，分頭維持韓中、韓日關係。

李在明一方面持續改善韓中關係，另一方面對日進行「穿梭外交」，計畫明年一月赴奈良舉行日韓峰會。對日本而言，此時若能穩定日韓關係，亦有助於緩解面對中國大陸的壓力。奈良的日韓峰會有很大機會成行。

美國白宮十二月五日公布二０二五年《國家安全戰略》報告，由內而外劃出「美國優先」的國家戰略安全層次，地緣上以美國內政為首要，其次是週邊地區，強調恢復西半球主導權，依序才是維持印太地區和平穩定，最後則是對歐洲提出批判。

其中，印太地區主要還是應對中國大陸在戰略、安全、軍事、科技等挑戰。因此，在「美國優先」戰略下，要求日、韓、菲等第一島鏈盟友大幅增加國防支出，共同投資拒止能力。

隨著美國的全球戰略調整，駐韓美軍在美日韓軍事同盟架構下，相對也要擔負起對中的責任。但這對尋求改善韓中關係的李在明面臨兩難壓力；但李在明清楚韓國真正的安全壓力來自朝鮮，因此很難拒絕美國壓力。

川普2.0版國家安全戰略報告，由內而外劃出「美國優先」的國家戰略安全層次。

（路透）

駐韓美軍 分擔對陸責任

依此推估，美、日、韓三邊同盟會持續獲得強化，因為彼此都需要對方來因應各自的壓力；未來，美、日、韓只會增加協調合作的緊密程度。

目前，日、韓都在增加軍費。美軍九月證實在韓國已部署ＭＱ|９多用途無人機「死神」；南韓空軍彈道飛彈作戰指揮所亦正式升級為「飛彈防禦作戰中心」，藉此在未來更為有效的應對朝鮮威脅，提升飛彈防禦能力。

日本則進行四十年來的最大軍事擴張，並於台灣附近的琉球群島加速部署飛彈陣地、雷達塔、彈藥儲存場以及其他作戰設施，打造為外界稱為「飛彈群島」的防禦網。但也因此讓中日軍事對峙情勢升溫。

十二月六日，中國大陸遼寧號通過宮古海峽進入靠近日本離島的西太平洋進行演訓。日本航空自衛隊戰機趨近偵查，遭 到遼寧號起飛的戰機兩度雷達照射，日本防衛大臣小泉近次郎還在七日凌晨召開記者會。

接著，俄羅斯九日出動可搭載核武器的Ｔｕ|９５戰略轟炸機，與中國大陸轟|６轟炸機在日本周邊空域實施聯合巡邏。大陸國防部強調中俄此次聯合巡邏，展示雙方「共同應對地區安全挑戰」的決心與能力，並宣稱「不針對第三方」。但明顯是針對日本而來。

中俄轟炸機九日在日本附近海域戰略巡航路線。

（圖取自x.com/shinjirokoiz）

中俄戰略巡航 劍指日本

俄烏戰爭打了近四年，俄羅斯面對歐美日的嚴厲制裁，推升中俄形成上不封頂的全面戰略夥伴關係。值此中日關係緊張之際，俄羅斯藉機進行中俄戰略巡航，也算是投桃報李，亦可換取中國大陸未來對俄羅斯更多援助。

綜合觀察，在美中戰略對抗結構下，許多國家為避免受到美中衝突外溢影響，對中國大陸多半採比較務實的態度，但韓國同時受到朝鮮威脅，對美、日、中看似矛盾的外交政策，其實是在尋求多邊平衡的策略。

至於日本首相高市早苗，對中國大陸採取比較強硬立場，針對「台灣有事」，提出「存亡危機事態」、「行使集體自衛權」，延續前首相安倍晉三路線；中國大陸怕有示範效果出現，已透過外交、軍事演訓強烈反應，但也不致於讓情勢失控。

中日關係緊張，各方關注美國立場，初期有美國駐日大使出來挺日，在九日中俄轟炸機對日戰略巡航後，十日則出現美國Ｂ５２轟炸機與日機進行聯合飛行演訓，意在對美日同盟表態。美中較勁，都在釋放政治訊號，告訴對方「已有準備，勿輕舉妄動」。

（中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志口述，記者趙家麟採訪整理）