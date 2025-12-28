〈 全球探索 〉脫離現實 台爆戰略大危機

川普掀起全球關稅戰，真正認定的談判對手只有中國大陸。 （路透）

■馬群傑

兩岸關係長期在和、戰之間論述，但國際情勢變化快速，特別是美國對中國大陸的戰略，過去一年來，與傳統路徑已大相逕庭。具體而言，過去，台灣是美中（中國大陸）對抗下相互競逐的支撐點；如今，美中有自己互動方式與默契，台灣戰略地位重要性驟降，甚至進一步被邊緣化。

在川普眼中，台灣的重要性遠不及中國大陸。川普一點零版時，就曾經以大型辦公室比喻中國大陸，台灣只是「桌上的筆尖」。今年，川普重返白宮後，對外政策主要都在印證、執行一點零版的認知與想法。

川普對台 仍如桌上筆尖

首先，這一年來，賴清德總統無法如願安排過境美國；台灣官員無法與美國官方主流政要、執政核心團隊接觸外，川普反而指責台灣「偷竊美國晶片生意」。

其次，川普掀起全球關稅戰，真正認定的談判對手只有中國大陸。在美中幾輪的談判中，台灣只是邊緣、附屬的小議題，甚至被刻意忽視，或有默契的不提及敏感的主權議題。

第三，今年十月，川普旋風式走訪亞洲，他先去了馬來西亞，接著訪問日本，最後藉ＡＰＥＣ峰會，到韓國釜山卻只會晤習近平，而未赴慶州和各國領袖見面，隨即快閃返美。

第四，中國大陸解放軍機艦在台灣附近海空域頻繁巡航、演訓，活動趨於常態化，卻不見美國在軍事上進行有效的反制、拒止行動，反而在對中關稅談判居於下風，晶片管制也趨於鬆綁。

第五，美中關係除了貿易、關稅、反毒以外，還觸及全球戰略、地緣政治、太空科技、能源等議題等，但在各領域中，台灣都沒有扮演重要地位。換言之，美中互動幾乎都越過了台灣。

川普執政下的美台關係，趨於單向。過去強調民主價值，現在則以經貿為重心。以關稅對台極限施壓，要求加碼對美投資、台積電產線移往美國，軍事上要求台灣加強軍購、推進國防自主，但卻迴避「台灣有事」有何具體因應之道。

綜合觀察有三：其一，台灣已非美中戰略對抗籌碼，亦非兩強競逐的核心利益。中國大陸對台展開虛擬治理、內政化的作為，美中似有默契視為「常態」，而非端上談判桌的議題。

其二，美中進入戰略競合的穩定態勢，台灣的戰略價值從主動轉為被動。但台灣依然自認在美國眼中仍占有重要地位，只要「台灣有事」美國一定會出兵相挺；殊不知台灣已不如自我想像中重要。

其三，執政者持續強化圍堵對抗、軍購備戰、印書強化精神動員、修法嚴密防諜等，都還停留在二戰後的冷戰敘事思維；乃至於當美、日、歐盟都已重啟核能，民進黨仍把反核當成核心價值並繼續教育支持者。

具體而言，台灣的最大危機，不是美中夾殺，而是兩強互動中，對台灣的「不在意」，但台灣卻還不斷的在內部、外部強調自以為是的強大影響力，從科技、能源到戰略，台灣把自己當成主軸；這種一廂情願的認知，已脫離政治現實，落後新國際情勢發展達半個世紀。

賴清德政府脫離兩岸與國際政治現實，台灣陷入危機。（中央社）

美陸不在意 台最大危機

綜觀一年來的大陸對台政策，解放軍在台灣附近海空域的機艦巡航、演訓越加頻繁、常態化；同時，也持續以「融合發展」為基調，擴大簽發一次有效台胞證（落地簽）口岸數量達一百處，歡迎台胞赴大陸來一場「說走就走的旅行」。

回顧二戰期間，對日抗戰強調「以空間換取時間」的戰略論述；如今，兩岸情勢愈加凸顯「以時間換取空間」的現象。對北京而言，時間表已不是最重要，軍事準備也不是只針對台灣，而是抗衡美國。

特別是北京不談主權、不談戰爭，未遭逢美國有力反制、甚至默認下，已經對台灣周邊的軍事活動常態化；另一方面，在制度上擴大放寬、便利人民交流；既沒有簽約，也沒有軍事攻勢行動，正逐步將納入其實質治理範疇。

台灣則反其道而行。民進黨政府對大陸交流愈縮愈緊，明知無力進行軍備競賽，也難以應對台海軍事衝突，仍把執政主軸放在國防，急欲提升軍購備戰，步伐急切匆忙；北京對台，軍事已有準備，制度彈性放寬，軟硬兩手游刃有餘。

其實，二戰後的「台獨」運動自六十年代興起，民進黨一九九一年通過的「台獨黨綱」，迄今已高懸卅多年，歷經陳水扁、蔡英文到賴清德三位總統、進入五個任期，但套一句陳水扁說過的「做不到就是做不到」。北京也摸透了民進黨屬性。

但對民進黨而言，五十年的「台獨」敘事，一脈相傳，如今為鞏固執政權、對內治理需要，明知兩岸與國際局勢已有巨大變遷，仍會繼續打「抗中保台」牌，用新論述包裝舊思維教育、引導支持者。

國民黨與民眾黨面對明年地方選舉，推動藍白合作。（中央社）

締造和平 藍白打好選戰

至於在野的國民黨與民眾黨，目前還處於藍白合密月期，明年底的地方選舉看來有合作空間，兩黨領導人也有一定的默契，但真正屆臨選戰時又會有什麼變化？還待進一步觀察。

鄭麗文出任中國國民黨主席，北京對國共推動兩岸正面交流有所期待，國際社會也高度希望維持台海和平、兩岸止戰。鄭麗文領導國民黨，確有機會扮演「和平締造者」角色，但需面對台灣內部將和平、「九二共識」被汙名化的論戰。

對在野藍白而言，明年底地方選戰是重要檢驗期；目前，從台南、南台灣觀察，藍白仍具明顯都會性格，票源有相當程度侷限性，藍白要想接地氣、爭取更多民意支持，除了教育傳統支持者，要更努力向中南部走。

此外，鄭麗文與黃國昌兩位都是非傳統政黨領導人，都有面向國際媒體、拓展政黨外交到歐美的能力，除了台海和平論述，包括非政治議題如防救災等，國際社會也有高度興趣。

（台南大學行政管理學系教授馬群傑口述，記者趙家麟採訪整理）