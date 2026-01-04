〈全球探索〉舊秩序瓦解 美陸競合矛盾

美國總統川普標榜「美國優先」、自我本位，全球舊秩序瓦解。圖為川普三日為美軍襲擊委內瑞拉發表談話。（路透）

杜聖觀

新年伊始，美國與中國大陸兩個霸權，在權力的天平逐步走向均勢、平衡。去年十月底在韓國釜山的川習會後，兩強雖暫時休兵停，但誰也沒認輸。對抗、競爭又要談合作的矛盾關係，在新的一年仍會持續。

從川普一點零版掀起美陸貿易大戰開啟，中國大陸累積談判經驗、厚積薄發，面對川普二點零版的關稅戰、科技戰，大陸奉陪到底，坐擁十四億人口市場，除了更趨熟稔的談判技巧，稀土管制措施掐住美國半導體、汽車與軍工產業咽喉。讓川普不得不暫時休兵，延長談判期程。

廣告 廣告

此外，日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，大陸立即訴諸聯合國，強調二戰結束之後，日本戰敗、台灣歸還中國的戰後國際秩序敘事，加上近期的「正義使命─二０二五」圍台軍演，都凸顯大陸在國際與地緣大戰略上的運用。

中國大陸是美國的第三大出口國，持有七千六百億美元的美債，二０二四年的美陸貿易總額高達六千億美元，美對陸貿易逆差達二九五四億美元；川普對此鉅額貿易逆差歸罪於中國大陸，以極限壓迫手段想要扭轉，但歐洲智庫分析，全球化與國際供應鏈環環相扣，美、陸已高度相互依存，要完全脫鉤的機會不大。

美陸相互依存 很難脫鉤

再看全球經貿發展，全球七大新興經濟體國家（Ｅ７），包含中國大陸、印度、巴西、墨西哥、俄羅斯、印度尼西亞及土耳其，雖然還只是一個概念，而非具體的組織，但已形成一股蓄勢待發的重要力量。

面對組織化的七大工業國（Ｇ７）美、日、英、法、德、加拿大、義大利，Ｅ７的影響力有後來居上之勢。從Ｅ７到Ｇ７的時移勢轉，有三個觀察面向：

其一，全球經濟重心轉移。Ｅ７經濟成長率達百分六點六，Ｇ７只有百分之一點七；國際貨幣基金會從ＧＤＰ預測，至二０三０年，Ｅ７的ＧＤＰ將超過Ｇ７，二０四０年會是Ｇ７的兩倍，二０五０年Ｅ７的ＧＤＰ將占全球百分之五十。

其二，全球永續與環境議題解決要靠Ｅ７。有關環境衝突、永續議題，長期以來都是Ｇ７主導，Ｅ７只是跟隨者；現在，因應 全球永續環境議題，一定要有Ｅ７在內的資源大國支持、合作。

其三，地緣政治的依賴與平衡點，正從Ｇ７往Ｅ７挪移。Ｅ７從「經濟追趕者」轉向更具影響力的「戰略參與者」；加上供應鏈重組、國際治理的多極化格局，在權力的桿杆上，Ｅ７與Ｇ７也會逐漸取得平衡。

再從國際地緣政治區域衝突觀察，除了美國剛侵襲委內瑞拉鞏固拉美地區主導權外，歐陸的俄烏戰爭，中東牽連多國的戰火，以及兵凶戰危的台海，這三大火藥庫，在新的一年裡，衝突不會停止，且危機四伏。

韓國總統李在明赴北京國是訪問，行前強調尊重「一個中國」立場。（路透）

三大火藥庫 續衝突對抗

首先，俄烏戰火延續將近四年，製造全球最大的難民危機，烏克蘭雖表態願放棄加入北約的目標，但百分之廿的領土已被占，川普提出和平方案，烏俄尚無共識，歐盟立場依舊強硬，這場二戰以來歐陸最嚴重的對抗還是會持續下去。

其次，中東戰火，以色列和巴勒斯坦哈瑪斯組織在加薩走廊的衝突，死亡人數達到七萬至九萬人，目前脆弱的停火協議，誰也不知道能維持多久；更嚴重的是，捲入戰火的國家，包括美國、黎巴嫩、伊朗、敘利亞、葉門等，和平遙遙無期。

第三，台海兵凶戰危。關閉談判管道，只會增加戰爭的可能性。西方觀察，台海發生軍事衝突的可能性很高，甚至會縱向升級，即向北擴及日、韓、俄，向南延伸到菲律賓、澳洲。除非有決定性的勝負出現，否則，擦槍賣火可能引發的戰火將會曠日彌久。

至於韓半島，韓國總統李在明一月四日已赴北京進行國是訪問，行前就強調尊重「一個中國」立場。台海若生戰端，駐韓美軍有二點八萬人或有可能扮演後勤功能，但李在明基於朝鮮威脅、經濟發展與地緣戰略因素，不太可能支持台灣。

研判新一年的國際關係發展，有六個值得持續觀察的變化：第一，「美國優先」的功利主義、自我本位，讓美歐關係離心離德，歐洲及昔日盟邦不再完全信任美國。

第二，中國大陸在政治上拉攏開發中國家，經貿上透過金磚國家、上海合作組織及一帶一路，提供合作與資源分享，進一步在國際扮演「和平締造者」與「弭兵主導者」角色。

台海兵凶戰危，新的一年仍持續對抗。圖為國防部說明近日共軍環台軍演情形。（中央社）

陸推和平 扮弭兵主導者

第三，區域合作逐步取代全球性組織。例如，亞太經合會（ＡＰＥＣ）、北美自貿協定（ＵＳＭＣＡ）等的功能逐漸強化，但聯合國、世貿組織功能會進一步鬆散化。

第四，泛指亞、非、拉開發中國家的「全球南方」與Ｅ７會快速崛起，與美、歐、澳洲等代表「全球北方」Ｇ７國家，相互依存關係也會提升，國際談判會在競爭中尋求合作契機。

第五，民主與獨裁專制的定義與分界已非絕對。國際經貿關係緊密下，不同區域施行的體制，有更多權變運用與解釋彈性，例如新加坡打擊詐騙，強制鞭刑在今年正式生效等。

綜合而言，川普對全球極限施壓，二戰以來以美國規則為基礎的國際秩已被打破。至於新的國際秩序，回顧中國大陸二０二一博鰲論壇提出的呼籲，強調大國應以身作則，不強迫他國、維護多邊主義和國際法，國際新格局正朝此方向在走，已不該再是一國、一人說了算。

中國大陸體制迄今仍受傳統美西方社會的批評，但整體而言，中國大陸已回歸到以資本主義達到社會主義國家的境地。中國大陸十四億人口的治理實況，一帶一路有一百卅多國、卅多個國際組織參與其中，對「中國式治理」的認知，應該理性、務實以對。

（前中華民國駐愛爾蘭大使、現任元智大學管理學院兼任副教授杜聖觀口述，記者趙家麟採訪整理）