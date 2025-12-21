〈全球探索〉警惕川普國安戰略新走向
李正修
美國白宮於本月二日公布《國家安全戰略報告》（National Security Strategy），概略描述川普總統第二任期的國安政策兩大重點，一是強調「美國優先」，不再自詡為「自由世界領導者」，二是全球佈局明顯戰略收縮，改採「不干涉主義」及「門羅主義」的孤立傾向，側重西半球為軍事重心；同時，對中國大陸和俄羅斯更加溫和。
美國新版「國安戰略」報告，如同回到過去列強劃分勢力範圍，把軍事聚焦在保護美國本土，邊境安全也成為國安主要考量。至於美國與歐洲的跨大西洋關係，則視為維持國家安全的結盟，而非平起平坐的同盟。
美國在報告中嚴辭批評歐洲經濟下滑、移民潮改變身分認同等問題，導致文化和政治失敗，正面臨「文明抹滅」的危機。歐洲的反應，部分嗤之以算，部分則不願刺激川普，沉默以對。
美國優先 明顯戰略收縮
更讓歐洲國家憂心忡忡是安全隱患。美國的戰略退縮，不再扮演二戰結束以來世界領導者、國際秩序制定者的角色，歐洲深怕若持續輕忽來自俄羅斯的威脅，有可能讓俄羅斯認為有機可趁、未來進一步鋌而走險？
德國之聲就形容，美國新版的國安戰略是一份讓中國大陸滿意的美國外交政策。川普政府強調「美國優先」，但美國在印太地區的角色，僅強調第一島鏈安全，要求盟邦分擔更多防務責任，卻不再明指中國大陸為首要威脅。
該報告大篇幅討論中國大陸的挑戰，但文字敘述相對克制，避免刺激北京。其次，關於美與中國大陸關係，報告偏重於恢復美國經濟安全自主，以維持真正互利的經貿關係，達到互惠與公平的目標。
從該報告可看出，川普最關心的並非如何遏阻專制政權對民主國家的威脅，而是促進美國的經濟利益。因此，對中國大陸的政策不再大比重的放在軍事、外交競爭；同時，不再讓各國搭安全順風車，要求盟友分擔防衛成本，使美國得以更專注於重振國內經濟。
川普上任以來，透過各種手段壓迫相關國家提高軍備防衛成本，印太等多個國家已普遍感受很大壓力，不得不在國防經費、經貿成本承受更大的支出。日、韓都談妥了數千億美元的對美投資，台灣基本上也擺脫不了這個模式。
軍備加投資 台灣難擺脫
然而，川普一方面要求各國增加國防經費、對美投資，但對區域的安全承諾，口頭上卻不如過去美國政府的堅定。川普十月的亞洲之行，旋風式訪問馬來西亞、日本，赴韓國只為會晤習近平後馬上走人，卻不出席ＡＰＥＣ峰會。
過去，美國對中國大陸立場強硬，一直視為區城安全破壞者，現在卻轉化為「競爭對手」。印太地區冷眼觀察川普蜻蜓點水式訪問盟邦，中國大陸則不斷的擴大影響力，華盛頓形同將印太主導權拱手讓給了北京。包括紐約時報、華爾街日報、德國之聲等，都認為川普的國安戰略弱化了與盟邦的關係，對未來亦表悲觀。
其實，國際政治現實中，美國仍然在意印太。畢竟，美國必須面對中國大陸，且不可能忽視，特別是台海議題高度敏感。只是，川普把重點放在經貿夥伴關係，而非區域軍事安全。
台灣關切川普政府台海政策，該報告共提到台灣八次，雖然超出美國戰略部署的比重，但幾乎僅論及台灣的半導體與海峽航道；顯然，美國終究還是從自己國家利益出發，偏重於台海和平穩定對美國經濟的影響。
提台八次 美重經濟利益
該報告中，關於台灣安全的文字略述如下「美國不支持任何片面改變台海現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性」。
與美國傳統官方立場不同的是，這份報告說「不支持」、而非「反對」，是否有其他政治意涵？目前可以確認的是「美國不同意用非和平方式破壞台海兩岸關係、「現狀的改變必須得到兩岸同意」，這應該是美國的底線。
再從報告措辭來看，川普政府雖未公開表態協防台灣，但隻言片語已表明對維護台海現狀的立場！這種政策宣示符合美國長年的台海政策，但也絕非像民進黨吹噓自嗨，一廂情願以為美國必定會在兩岸衝突動用軍事手段介入，以嚇阻共軍進犯。
若問美國到底會不會軍事介入台海衝突？拜登時期，口頭上對媒體的答覆是肯定的；但川普則稱其總統任內，習近平保證不會對台動武，但若問及：當台海發生衝突變化，美國會如何因應？川普始終不願意給答案。
具體而言，從賴清德總統過境紐約遲遲無法成行來看，川普是否會把台灣視為與中國大陸談判的籌碼？目前在這份最新的國安戰略報告中還很難看得出來。台灣雖然不希望成為大國角力的棋子，但在政治現實中恐怕很難置身事外。
（圖：美軍印太司令部臉書）
大國角力 台難置身事外
再以川普近日簽署的「台灣保證實施法」為例，雖然表明美國國院應檢討、移除既有的美台官方交流互動限制，但法律是一回事，如何執行才是重點。
馬政府時期還沒有「台灣保證實施法」當時的駐美代表沈呂巡就已經走進了美國國務院，二０一五年還在雙橡園舉行升旗典禮；美國與中華民國雖不可能恢復正式邦交，但在非官方往來管道中提升實質關係，才是務實做法。
平心而論，美國新版國安戰略雖可暫時消減「疑美論」或「棄台論」的聲音，但賴政府不能據此吹捧台美情誼，卻忽略改善兩岸互信的重要性。切末忘記，戰備是必要，避戰才是當務之急，搞錯政策輕重緩急將對國家安全造成難以彌補的打擊。
（國家政策研究基金會副研究員李正修口述，記者趙家麟採訪整理）
其他人也在看
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 51
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 546
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 35
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 130
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 9 小時前 ・ 65
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 199
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 63
MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因
2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平。 克萊爾表示，規則和去年一...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 發起對話
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 8 小時前 ・ 17
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 40
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼 81.7%民眾不忍了
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 268
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 32
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 1 天前 ・ 19
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 42
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 天前 ・ 78
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 9 小時前 ・ 101
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18