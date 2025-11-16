〈 全球探索 〉G2+時代 全球聚焦E7更甚於G7
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，在韓國釜山會晤 後，雙方同步放寬部分關稅與出口管制，雙方關係似乎出現短暫和緩。綜觀二０一九年貿易戰開打以來，天平並沒有往美國傾斜，兩強戰略競爭豬羊變色，已接近平起平坐。
川普在「川習會」前後都提出G2，國際政治是否就此進入美中主導的G2時代呢？進一步觀察，包括中國大陸在內，出席ＡＰＥＣ峰會的各國領導人，乃至於區域強權，迄今都無人附和G2。
川普提Ｇ２，國際卻無人附和
G2在美國前總統歐巴馬時代就提出，但包括歐盟、俄羅斯、印度等區域強權、甚至G7的其他盟友（德、英、法、日、義、加拿大）在內，一直消極、甚至負面以對。主要關鍵在於區域強權擔憂「被邊緣化」，更對「美國優先」感到不安。
其實，美中對全球治理已出現強烈對比。中國大陸強調夥伴關係、自由貿易、市場開放，以對話取代對抗；迄今，「一帶一路」己超過一百五十個國家、國際組織參與；美國則對全球發動關稅戰，以極限施壓方式進行雙邊談判。
國際政治走向具有對抗能力的「新兩極」雖是不爭的事實，但地緣政治、經濟發展從來都不只是「兩極」。首先，是新興經濟體崛起，相較於G7，現在，全球更聚焦在七個新興經濟體國家E7（Emerging 7，中國大陸、印度、巴西、墨西哥、俄羅斯、印尼和土耳其）。
E7經濟成長速度是G7的兩倍，預期到二０五０年，E7占全球ＧＤＰ比重將達到五成，而G7只占二成。資誠(PwC)的《二０五０年世界狀況》報告，屆時，中國大陸將成為世界最大經濟體，貢獻全球ＧＤＰ約百分之廿，歐盟廿七國占比則降至百分之九。
全球聚焦新興經濟體國家Ｅ７
其次，國際合作正在擴大。由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非五個新興市場國家組成的「金磚五國」（BRICS），從二０二四年後已擴大新增埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗和印尼等成員國，並增設「夥伴國」機制。
徒有G2只是口號，必須要強調「G2+」。在G2基礎上納入地區大國、區域組織如CPTPP、RCEP、USMCA、歐盟等並分享利益，才能進一步落實、拓展G2的影響力。否則，G2將流於秘密外交。
但美國卻認為，中國大陸國崛已影響其安全與經濟利益。除了實施先進半導體禁令外，美國年度國防預算已飆高到八九五０億美元，同時還要求盟邦負擔更多的軍費。
賴政府目前完全依附美國，編列明年國防預算達到新台幣九四九五億元、占ＧＤＰ百分之三點三二的新高點。但美國的準印太助理部長約翰．盧認為還不夠，十月還曾公開宣稱台灣軍費應增至ＧＤＰ百分之十，可謂世界未有。
相對的，中國大陸年度國防預算還不到三千億美金。但在科技研發創新方面，年度投資額逾五千三百億美金（美國約五千七百億美金），神州載人飛船及太空站等發展卓然有成。預計中國大陸的科研創新支出，明年可望超越美國。
美中的全面戰略對抗，目前聚焦美國發動的關稅戰，而中方除了軍事實力急起直追外，也不斷擴充抗美工具，其中，稀土、大豆兩把利劍反制，在兩強較勁的天平上，已發揮了槓桿作用。
陸反制美，稀土大豆當利劍
中國大陸稀土產量占全球約百分之七十，分離後的精煉稀土占比更高達百分之九十二；美國稀土用量有七成依賴中國大陸，而且廣泛運用於戰機、飛彈等先進武器。中國大陸管控稀土，對美國造成重大衝擊。
中國大陸也是全球最大的大豆進口國，其中兩成來自美國。今年五月起，中國大陸轉向巴西、阿根廷採購大豆，致使美國今秋大豆出口嚴重萎縮，生計受影響的豆農多數是川普支持者，立即為共和黨明年期中選舉帶來隱憂。
韓國釜山「川習會」後，美對中關稅降低百分之十，雖然大陸也宣布暫緩稀土出口管制，並傳出要恢復向美採購大豆，但新的出口審查程序仍繼續有實質控制，大豆採購能否付諸實施？後續發展還在變化中。
很明顯的，中國大陸不再對美示弱，亦即「要打，奉陪到底」。美國掀起關稅戰，對各國都達到極限施壓目的，只有中國大陸不服軟。美方短時間內難以建立自己的稀土供應鏈，大豆出口仍需要中國大陸市場，眼前只能靠談判解決困難。
韓國ＡＰＥＣ會前有釜山「川習會」，但在慶州的領袖鋒會中，我方代表林信義與習近平卻只有擦身而過，完全沒有互動。由於明年ＡＰＥＣ峰會將在大陸深圳舉行，大陸國台辦已重申以「一中原則」處理台灣與會事宜。未來發展可從四個面向觀察：
兩岸關係不改外交難有出路
首先，ＡＰＥＣ廿一個會員體，人口數占全球四成，ＧＤＰ占全球一半。近年來興起保護主義、全球市場開放更形困難，ＡＰＥＣ成了亞太元首互動、交流溝通的重要平台，台灣應該盡量透過溝通保持參與。
第二，ＡＰＥＣ其他廿個會員體，除了香港之外，全部與中國大陸有正式邦交、全部承認「一中」。馬政府時代有「九二共識」，二０一四年ＡＰＥＣ在北京，我方仍順利參與並與多國進行雙邊會談。
第三，蔡英文上台後兩岸關係改變，現在的賴政府否認「九二共識」、反對「一中原則」，視對方為「境外敵對勢力」，目前看來政策沒有改弦易轍跡象。明年ＡＰＥＣ峰會前，兩岸矛盾必然被端上檯面。
第四，外交部長林佳龍強調將協調「理念相近」國家共同反制？但在現實「一中」的國際大環境下，沒有「九二共識」的開門鑰匙，明年，我方將抗議交給主辦方中國大陸指派的秘書處來處理，恐怕非常不樂觀，最後迫於現實可能缺席。
從ＡＰＥＣ看台灣國際參與，兩岸關係實質上主導外交；兩岸關係若不改變，外交難有出路。
（前中華民國駐愛爾蘭大使、現任元智大學管理學院兼任副教授杜聖觀口述，記者趙家麟採訪整理）
