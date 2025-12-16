全球搶美股 那斯達克推23小時交易

美股交易不打烊！全球最大證交所之一的那斯達克（NASDAQ）將於15日向美國證交會（SEC）提交文件，申請將平日交易時間由現行16小時延長至23小時，屆時包括台灣在內的海外投資人可即時下單，不用再熬夜。

據路透報導，近年來，投資者對美股不間斷交易的需求激增。今年3月，NASDAQ總裁科恩（Tal Cohen）曾表示，交易所已開始與監管機構磋商，預計最快2026年下半年推出每周五天不間斷交易，紐約證交所、芝加哥期權交易所近期也宣布計畫推動全日交易。

依規畫，若獲SEC核准，NASDAQ將把股票與ETF的交易時間，從現行16小時延長至23小時。

目前那斯達克平日分三個交易時段，以美東時間來說，盤前4：00至9：30、正規盤9：30至16：00、盤後16：00至20：00。若改為23小時交易，將調整為兩段制，日間交易4：00至20：00、夜間交易21：00至隔日4：00，中間20：00至21：00暫停1小時，用於系統維護、測試與結算。

值得注意的是，夜間交易中，21：00至24：00成交的交易將被視為「下一交易日」的交易。在新交易制度下，交易周也將提前於周日晚間21：00開跑，並在周五晚間20：00結束。

在NASDAQ上市的股票多達3500種，以科技股為主，如輝達、蘋果、特斯拉、微軟、亞馬遜等，「那斯達克綜合指數」（NASDAQ Composite Index）也因此與台股連動性高。而交易新制一旦上路，NASDAQ夜間交易自美東時間晚上9時開始，（以美國夏令時間而言）剛好也是台股早上9時開盤。

支持推行全天候交易的人士認為，這可讓投資者更迅速對常規交易時段外發生的事件做出反應，例如重大財報、政策消息或地緣風險變化。若能提供更長時段，特別是方便美國以外投資人以自身時區下單，即時調整部位。

然而，華爾街主要銀行則對推行不間斷交易持謹慎態度，原因包括擔心流動性降低、波動性加劇以及投資回報的不確定性。