全球政府搶主權AI！半導體需求狂飆3成 這兩檔早早卡位
財經中心／余國棟報導
企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎，在此趨勢下，投資人可透過美股ETF參與AI長線成長機會，國泰費城半導體（00830）以美國掛牌的半導體龍頭企業為主要投資標的，涵蓋AI運算、先進製程及關鍵半導體供應鏈，掌握AI硬體基礎建設成長動能；另一檔國泰北美科技（00770）則布局互動娛樂、雲端運算及大數據等應用領域，分散投資於多元科技產業。兩檔ETF除息交易日為1/20，最後買進日是1/19，預訂發放日為2/12。
國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，2025整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。
國泰北美科技（00770）基金經理人林淑娟表示，00770聚焦美國AI、5G、雲端及大數據，成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google 及 NVIDIA等產業領袖，涵蓋美國廣泛科技產業，和00830同樣採年配息機制，布局更加多元，同樣受到投資人青睞。
美國經濟2025年起伏震盪，多項利多因素可望持續帶動2026年。第一大因素，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再侷限於資料中心與AI領域；第二，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。
第三，聯準會展開降息循環，2025年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較一年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯準會官員在年底最終形成共識、進一步降息的重要原因，且川普即將提名聯準會新任主席，可預期未來聯準會將主張更低的利率，2026年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺，投資人透過佈局00830、00770，參與半導體整體產業投資關鍵。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
美股高檔回落！科技、銀行股齊跳水 日股再創新高韓股收紅
台股盤前／地緣政治添變數美股走弱！台指夜盤跌139點 開盤恐面臨修正
盤後籌碼／外資狂掃132億！台股噴234點創新高 單日回補它逾5萬張
地緣政治央行去美元化！貴金屬全面失控 這2檔搭順風車
其他人也在看
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 1
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 5
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 7
【時代變了】台泥、中鋼是存一個傳產龍頭低檔佈局，或只剩抱著不放的沈沒成本？
存股本來是存一個不會倒的未來前景，怎麼給存成了一場修行？玩股網 ・ 1 天前 ・ 2
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 6
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 29
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1
記憶體斷貨翻版？玻纖布爆「史上最猛搶料潮」 哪些台廠再賺一波
玻璃纖維布（glass cloth）在iPhone手機裡，看似只是厚塑膠膜般的存在，平時不易被注意，卻是不可或缺的關鍵材料。隨著供應日益吃緊，市場傳出蘋果已被迫與輝達（Nvidia）、Google、亞馬遜等科技巨擘展開搶料大戰。業界評估，玻纖布供給緊俏的局面，至少將延續至2027年下半年，情況宛如近期上演的記憶體晶片荒。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
廣達尾牙今晚登場 盤中失守280元關卡先「押寶」？分析師看法出爐
科技大廠陸續籌辦尾牙犒賞員工！今（15）日由代工大廠廣達（2382）打頭陣，董事長林百里對公司營運與AI伺服器後市展望備受市場關注。不過，廣達今日股價表現偏弱，盤中一度跌破280元關卡，最大跌幅約2.27%，投資人關注是否仍有「尾牙行情」可期，分析師看法也率先出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 2
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
七代勁戰才走向高峰「台灣山葉結束39年合資時代！」成日本Yamaha全資子公司
台灣機車產業迎來關鍵轉折點。台灣山葉機車工業股份有限公司於2026年1月9日正式宣布，已完成股權轉移程序，即日起成為日本山葉發動機株式會社的全資子公司，象徵自1987年成立以來、長達近40年的台日合資體制正式畫下句點，台灣山葉正式走向「日本總社直營」的新階段。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 2
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
被動元件全體沸騰！蜜望實、鈺鎧等9檔強勢亮紅燈 國巨「目標價上看300元」強噴7%帶頭衝
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高震盪，最高爬至30,994.81點，截至上午11點15分，持續走揚當中，被動元件族群今全面沸騰，盤中紅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
股價猛飆113.1%！網喊「它」想買還買不到 連拉3根漲停並列「這2檔」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（13）日台股加權指數收盤30,707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，觀察昨日表現強勢個股，昨日有3檔個股以漲停的成績榮登強...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1