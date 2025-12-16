全球新冠疫情陽性率上升中！WHO示警新變異株 台灣明年開放接種2類疫苗

新冠肺炎疫情近期在我國均在低點波動，上週門急診就診人次為1116。惟COVID-19在全球的陽性率仍在上升，尤其世界衛生組織（WHO）上週通報出現一個新的變異株BA.3.2，且短短時間病例數在全球已占5%，但台灣目前還沒有觀察到它的出現，所以對它的威脅，以及疫苗對它的有效性，都有待評估。

我國近一週發生1例新冠併發重症病例，個案具潛在病史，且未接種本季新冠疫苗。自今年10月起，我共累42例新冠併發重病例，其中以長者（占60%）及具慢性病史者 （占81%） 居多，居中95%未接種本季新冠疫苗。全年則累計1699例新冠併發重症。

另今年10月起新增5例本土病例死亡，均未接種本季新冠疫苗；今年全年共累計394例新冠死亡病例。

疾管署副署長林明誠表示，全球新冠肺炎疫情近期略升，尤其是東南亞、美洲及歐洲區署略增。目前全球流行變異株以XFG占比最高（59%），其次為台灣現在最流行的NB.1.8.1（19%），其次就是最先現身BA.3.2（占5%），全球都在注意它的變化及發展。

另明年（2026）1月1日至2月28日，疾管署開放全民接種新冠疫苗，疫苗共有兩種，一種是Novavax JN.1，另一種則是Moderna LP.8.1。其中Novavax JN.1要12歲以上才能接種，Moderna LP.8.1則只要是年滿6個齡以上的嬰兒、成人及老人都可接種。



